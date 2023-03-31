اختتام دورة «دعم وتطوير قدرات مخاتير المحلات» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

اختتم، الخميس، البرنامج التدريبي التابع لمشروع «دعم وتطوير قدرات مخاتير المحلات» ببلدية سرت، الذي استمر لمدة أسبوعين، بحضور عميد بلدية سرت مختار المعداني.

وجرى خلال الدورة التي نفذتها منظمة «فريق التكنولوجيا والإعلام» الدولية بالتعاون مع بلدية سرت، تدريب مخاتير المحلات، وموظفي مكاتب المحلات بالبلدية على عدة محاور تهدف إلى تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، من بينها اللوائح والقوانين الصادرة عن وزارة الحكم المحلي، من ضمنها القانون رقم «59» لسنة 2012، واللوائح التنفيذية بما فيها لائحة مخاتير المحلات رقم «201» لسنة 2018.

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وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الدورة نظمت بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية، وهي المرحلة الثانية من مشروع «تطوير ودعم قدرات مخاتير المحلات».

ويبلغ عدد المحلات ببلدية سرت 16 محلا معتمدا من وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.