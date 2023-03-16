دورة تأهيل لرفع كفاءة مخاتير المحلات ببلدية سرت تتعلق باللوائح والمهام

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تتواصل في مدينة سرت، فعاليات الدورة التدريبية للتعريف باللوائح والمهام الإدارية التي تستهدف مخاتير المحلات بالبلدية إلى جانب عدد من موظفي مكاتب مخاتير المحلات، بهدف تطوير وتأهيل ورفع كفاءة المستهدفين بالدورة.

وحضر انطلاق الدورة التدريبية عميد المجلس البلدي مختار المعداني ومدير إدارة شؤون الفروع والمحلات ببلدية سرت عبدالله العبدلي

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن هذه الدورة تُشرف عليها إدارة شؤون الفروع والمحلات ببلدية سرت وتتواصل على مدى 12 يومًا، وتقام بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية.

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وأوضح الأميل أن الدورة التدريبية هي المرحلة الثانية من مشروع تطوير ودعم قدرات مخاتير المحلات ببلدية سرت، مشيرًا إلى أن عدد المحلات في البلدية 16 محلة مُعتمدة من قِبل وزارة الحُكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

ويجري خلالها إلقاء محاضرات للتعريف باللوائح والقوانين الصادرة عن وزارة الحكم المحلي من بينها قانون الإدارة المحلية رقم (59) لسنة 2012 واللوائح التنفيذية بما في ذلك لائحة مخاتير المحلات رقم (201) لسنة 2018، إضافة إلى المهام والاختصاصات الموكلة لمختار المحلة.

الدورة التدريبية لمخاتير المحلات في سرت. (الإنترنت)

الدورة التدريبية لمخاتير المحلات في سرت. (الإنترنت)