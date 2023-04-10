الحويج يصدر قرارا بإنشاء القائمة الذهبية للتاجر الأمين

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج قرارا بإنشاء القائمة الذهبية للتاجر الأمين.

ونصت المادة الأولى في القرار، رقم 137 للعام 2023، على تقييد التجار الذين يبيعون السلع الغذائية الموردة بسعر التكلفة في شهر رمضان أو بهوامش ربحية بسيطة أقرب لسعر التكلفة تحت اسم «التاجر الأمين»، وفق ما جاء على صفحة وزارة الاقتصاد بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

امتيازات القائمة

ويستمر قيد «التاجر الأمين» بالقائمة الذهبية لمدة سنة يمنح من خلالها الآتي «المشاركة ضمن الوفود الرسمية للوزارة، وتخفيض 50% من رسوم المشاركة في المعارض الدولية والتخصصية المقامة في الهيئة العامة للمعارض»، وفق المادة الثانية من القرار.

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وشملت الامتيازات أيضا: «التكفل بـ35% من تكلفة الشحن لغرض التصدير للأسواق الخارجية مقدمة من مركز تنمية الصادرات والإعفاء من رسوم الخدمات المكفولة لوزير الاقتصاد طبقا للتشريعات النافذة».

ونصت المادة الثالثة على تشكيل لجنة برئاسة مديري إدارة التجارة الداخلية تتولى فرز قوائم التجار والمفاضلة بينهم لاختيار عشرة على مستوى الدولة لقيدهم في القائمة الذهبية، على أن تراعي حلقات البيع والأولوية للتاجر الذي باع بسعر التكلفة خلال شهر رمضان ثم الأقل ربحية من حيث القيمة والنسبة.