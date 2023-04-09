الحويج: السلع الأساسية متوفرة بأسعار أقل من دول الجوار

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، السبت، توفر السلع الغذائية الأساسية كافة في السوق المحلية، مشيرا إلى استقرار غالبية الأسعار رغم تزايد الطلب خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار الحويج خلال كلمته باجتماع مجلس الوزراء الرابع لعام 2023 المنعقد في مدينة مصراتة بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى انخفاض أسعار السلع داخل السوق المحلية مقارنة بأسعارها في دول الجوار كافة، مشيدا في هذا الإطار بتعاون محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وجهاز الحرس البلدي.

- الدبيبة للسلطة التشريعية: الليبيون أصبحوا أكثر قوة لمواجهة مشاريع التمديد

- الدبيبة خلال اجتماع الحكومة بمصراتة: المرحلة الحالية تتطلب التمسك بخيار التداول السلمي للسلطة

- المنفي: حكومة الوحدة تستهدف خلق بيئة مستقرة تمهد للانتخابات

- الدبيبة متعهدا بحلول جذرية لأزمة الوقود: طوابير الانتظار أمام المحطات ستصبح من الماضي

الحويج يشد بدور «المركزي»

وقال الحويج إن المصرف المركزي سهل فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والمواشي واللحوم مع قبوله الأرصدة المتاحة للشركات عند فتح الاعمتادات دون مطالبتها بتوفير السيولة النقدية مقابل التغطية، كما تابع فتح الاعتمادات للشركات بتغطية جزئية، وسهل فتح الائتمان التجاري لعدد من السلع قبل ثلاثة أشهر من حلول شهر رمضان المبارك.

ونبه وزير الاقتصاد إلى عدم وجود أي مشكلات لوجستية بشأن دخول السلع إلى ليبيا بفضل جهود مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وجهاز الحرس البلدي، حيث تابعا الإفراجات الجمركية بجميع المنافذ وراقبا السلع في الأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الليبية.

وفي المحصلة، قال الحويج إن هذه الإجراءات ساعدت على الوصول إلى «كفاءة السوق»، وتوفر السلع كافة وبيعها بأسعارها الحقيقة، دون وجود احتكار يسهم في رفع أسعارها.