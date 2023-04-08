المنفي: حكومة الوحدة تستهدف خلق بيئة مستقرة تمهد للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، استعداد المجلس الرئاسي لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في جهودها لرفع المعاناة عن المواطنين وتقديم الخدمات لهم، مقدماً شكره إلى الحكومة على تقديم خدماتها لكل أبناء الشعب الليبي في كل ربوع ليبيا.

واعتبر المنفي خلال حضوره اجتماع مجلس الوزراء الرابع لعام 2023 المنعقد في مدينة مصراتة، أن الحكومة تستهدف خلق بيئة مستقرة تستطيع من خلالها الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال ومن ثم تحقيق الاستقرار المنشود.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إن حضوره اجتماع الحكومة جاء بناء على دعوة رسمية لمتابعة آخر مستجدات العمل التنفيذي، وقدّم شكره إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، على التسهيلات التي يقدمها لدعم عمل الحكومة في ظل ظروف استثنائية.

ووصل المنفي إلى مدينة مصراتة السبت، وشارك رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الإفطار مع عدد من الوزراء والأهالي بالمدينة. وحضر الإفطار كلٍ من وزير الصحة المكلف رمضان بوجناح، ووزير الاقتصاد محمد الحويج، ووزير التعليم عمران القيب، وغيرهم من المسؤولين.