الدبيبة متعهدا بحل أزمة الوقود: طوابير الانتظار أمام المحطات ستصبح من الماضي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، خطة حكومية للقضاء على أزمة الوقود نهائيا في ليبيا، متعهدا بأن تصبح طوابير الانتظار أمام محطات الوقود «من الماضي».

وقال الدبيبة خلال كلمته باجتماع مجلس الوزراء الرابع لعام 2023 المنعقد في مدينة مصراتة بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي: «بدأنا العمل للتعامل مع مشكلة الوقود التي تحدث في بعض الفترات لأسباب تشغيلية أو تنظيمية ويمكن حلها عبر تطوير البنية التحتية للمصافي والخزانات المتضررة خلال الحروب الماضية».

وبعدما تعهد بأن تصبح طوابير الانتظار أمام المحطات «شيئا من الماضي عبر تنفيذ حلول جذرية» للمشكلة، كشف الدبيبة عن تخصيص قطعة أرض لتطوير خزانات البريقة في طرابلس حيث تعمل الفرق الفنية على استكمال كامل المتطلبات لإنجاز المشروع.

- الدبيبة للسلطة التشريعية: الليبيون أصبحوا أكثر قوة لمواجهة مشاريع التمديد

- الدبيبة خلال اجتماع الحكومة بمصراتة: المرحلة الحالية تتطلب التمسك بخيار التداول السلمي للسلطة

- المنفي: حكومة الوحدة تستهدف خلق بيئة مستقرة تمهد للانتخابات

تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج المصافي المحلية

وقال رئيس الحكومة إن حكومته تسعى لتنفيذ خطة ثلاثية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج المصافي المحلية، عبر تطوير عديد المصافي ومنها الزاوية وطبرق ورأس لانوف،

فضلا عن توريد خزانات عائمة لبناء مخزون إستراتيجي بالتزامن مع تنفيذ خطة تطوير المصافي المحلية. وأشار الدبيبة إلى التعاقد لإنشاء خزانات جديدة للنفط في السدرة ورأس لانوف، وصيانة خزانات الحريقة في طبرق.

وشدد الدبيبة على أهمية الاستقرار لتنفيذ هذه الخطة قائلا: «طالما استمرت حالة الاستقرار فسيكون هناك فرصة واعدة لتطوير قطاع النفط والغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم تمويل الخزانة العامة من خلال التصدير».