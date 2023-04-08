الدبيبة للسلطة التشريعية: الليبيون أصبحوا أكثر قوة لمواجهة مشاريع التمديد

القاهرة - بوابة الوسط

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، الدعوة إلى السلطة التشريعية لاستيعاب حقيقة أن الليبيين أصبحوا أكثر وعياً وقوة في مواجهة مشاريع التمديد والالتفاف على إرادتهم.

وقال الدبيبة خلال كلمته باجتماع مجلس الوزراء الرابع لعام 2023 المنعقد في مدينة مصراتة بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن كل المسارات التي تؤدي إلى إنهاء المراحل الانتقالية بشكل سلمي هي مسارات متطابقة مع برنامج وسياسات الحكومة.

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وأثنى رئيس حكومة الوحدة على جهود الشركة العامة للكهرباء في تنفيذ خطة الحكومة مثل العمرات الجسيمة وتنفيذ محطات جديدة بهدف استقرار الشبكة العامة للكهرباء ومواجهة الانقطاع المتكرر للتيار الذي عانت منه ليبيا سابقاً.