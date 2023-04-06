لجنة متابعة الأسعار الاستشارية لأعمال البنية التحتية تعقد اجتماعها الأول

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت لجنة متابعة الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية وأعمال المباني والصيانة الكاملة اجتماعها الأول برئاسة وكيل وزارة الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالمنعم صالح.

وحضر الاجتماع مندوبون عن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومصلحة المرافق التعليمية ومصلحة الطرق والجسور وديوان المحاسبة، حسب بيان وزارة الإسكان على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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وشهد الاجتماع وضع آليات عمل اللجنة وبدء التنسيق مع مكاتب وفروع الأجهزة التنفيذية والمصالح العامة بالبلديات لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن بنود الأسعار الاسترشادية الحالية، والاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة لتقديم جدول أسعار استرشادية متوافق مع أسعار السوق الحالية.