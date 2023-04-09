«غرفة طوارئ السلع» تقدم ثلاث توصيات لضبط الأسواق

القاهرة - بوابة الوسط

حصرت غرف الطوارئ لتوفير السلع ثلاث ملاحظات خلال متابعة اللجان الفرعية للأسواق على مستوى ليبيا، مقترحةً تنفيذ عدد من التوصيات، من بينها توفير جهاز الحقيبة الكاشفة لصلاحيات المواد الغذائية، وتحديد الأسعار الاسترشادية، وتكاثف الجهود الرقابية عمل المسالخ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج بمقر جهاز الحرس البلدي اليوم الأحد، بحسب بيان نشرته صقحة الوزارة على «فيسبوك».

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة عمل غرف الطوارئ لتوفير السلع المشكلة بقرار رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 107 لسنة 2023 الصادر يوم 6 مارس 2023.

- الحويج: السلع الأساسية متوفرة بأسعار أقل من دول الجوار

ملاحظات غرفة طوارئ السلع

استعرض الاجتماع التقارير اليومية الواردة إلى الغرفة عن طريق الغرف الفرعية التي جرة تشكيلها على مستوى المناطق والإدارة المختصة بالوزارة، حيث تبين الآتي:

- كافة السلع الضرورية والأساسية متوفرة داخل الأسواق المحلية.

- استقرار ملحوظ في أغلب أسعار السلع الغذائية.

- عدم استقرار أسعار لحوم أغنام الوطني عمر سنةً فأقل.

توصيات غرفة طوارئ السلع

من جانبه، أكد الحويج ضرورة تنفيذ بعض توصيات محاضر الاجتماعات وهي:

- توفير ما يسمى «جهاز الحقيبة الكاشفة لصلاحيات المواد الغذائية»؛ للتحقق من الصلاحية لحماية صحة المستهلك، عبر المراقبة الدورية لكل من جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وذلك بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي.

- إصدار قرار بخصوص تحديد الأسعار الاسترشادية لبعض السلع «لحوم - بيض المائدة»؛ حتى تتمكن الجهات الضبطية من أداء مهامها.

- تشكيل لجنة مشتركة فنية من الجهات ذات العلاقة لتكاثف الجهود لرقابة عمل المسالخ ضمن الاشتراطات الصحية لها، والاستفادة من التجارب في الدول الأخرى «السعودية - مصر».

توفير الأعلاف وأسواق جديدة لاستيراد الحيوانات الحية

كما جرى تداول مواضيع مكملة أخرى، مثل توفير الأعلاف وفتح أسواق جديدة لاستيراد الحيوانات الحية، حيث صدر قرار من مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة برئاسة وكيل الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لهذا الأمر.

فتح الاعتمادات للسلع الأساسية

وختتم الحويج الاجتماع بالتأكيد على التعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف ليبيا المركزي، خاصة في تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والمواشي واللحوم.

حضر الاجتماع رئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة، ومدير ادارة التجارة الداخلية بالوزارة مصطفى قدارة، ومدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة فوزي وادي، ومدير مركز الرقابة على الأغذية والادوية فرع طرابلس شعبان صالح، ومدير إدارة الرقابة الغذائية بمركز الرقابة علي الأغذية والأدوية عبد المجيد سليمان، ومندوب وزارة العمل سالم أبوشناف، ومندوب عن المخابرات العامة، ومقرر اللجنة نصر الدين كندير.

الاجتماع الخامس لغرفة الطوارئ لتوفير السلع، الأحد 9 أبريل 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية)

الاجتماع الخامس لغرفة الطوارئ لتوفير السلع، الأحد 9 أبريل 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية)

الاجتماع الخامس لغرفة الطوارئ لتوفير السلع، الأحد 9 أبريل 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية)