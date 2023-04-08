باتيلي يدعو القيادات الاجتماعية إلى دعم إجراء الانتخابات خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، الوجهاء والأعيان وجميع القيادات الاجتماعية والمكونات الثقافية في ربوع ليبيا إلى المشاركة بفاعلية وتقديم الدعم الكامل من أجل إجراء انتخابات سلمية وحرة ونزيهة وشاملة هذا العام.

جاء ذلك خلال اجتماع باتيلي، أمس الجمعة، مع مجموعة من الوجهاء والمشايخ من المنطقة الشرقية على هامش اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والقادة العسكريين والأمنيين الذي عقد في بنغازي، وفق بيان صادر السبت عن البعثة الأممية.

وأشار البيان إلى تشديد الوجهاء على التزامهم بالمصالحة الوطنية والعملية السياسية الشاملة لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 2023.

- باتيلي يشيد بالقيادات الأمنية والعسكرية ويزور سبها خلال اليومين المقبلين

- باتيلي: اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي رمز للوحدة والسيادة

- بحضور باتيلي.. انطلاق اجتماع القيادات العسكرية والأمنية من شرق وغرب ليبيا في بنغازي

باتيلي: اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي رمز للوحدة والسيادة

واعتبر باتيلي خلال كلمته باجتماع القيادات العسكرية والأمنية من شرق وغرب ليبيا أن هذا الاجتماع «رمز لوحدة وسيادة ليبيا»، حاثاً المشاركين «على عدم خذلان شعب وأطفال ليبيا، أطفالكم الذين يتطلعون إلى مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً من خلال مواصلة السير على طريق السلام، دون تراجع أو نكوص».

وقال: «نعلم جميعاً أن حل الأزمة الليبية بشكل كامل، ووضع حد للجمود السياسي الراهن، يحتاجان إلى وقت ومثابرة وصبر. ومع ذلك، أنا متأكد من أن استمرار التنسيق والتعاون بينكم يمثل فرصة سانحة لمواصلة الحوار، وبناء الثقة، وتبادل الآراء حول كيفية توفير أساس متين لتسوية سياسية تُتَوج بحل الأزمة الليبية من خلال خلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة عام 2023».

وشدد باتيلي على أن إصرار المشاركين على «دعم المساعي الحميدة للأمم المتحدة من أجل حل الأزمة الحالية، والتزامهم بإنهاء الانقسام والمضي بثبات نحو انتخابات شاملة أمرٌ مطلوب». معتبراً أنه «بذلك الإصرار وهذا الالتزام»، فإن الحضور يدعمون الليبيين ووطنهم.