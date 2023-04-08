انتهاء فترة استلام ملفات القبول بكلية الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط

أنهت اللجنة المكلفة بقبول ملفات الطلبة الجدد الراغبين بالالتحاق بكلية ضباط الشرطة للعام 2023 - 2024 استلام ملفات الطلبة المحالة من مديريات الأمن، بإشراف من وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي.

كما انتهى الطلاب من الخضوع للكشوفات والتحاليل الطبية اللازمة للالتحاق بالكلية، حسبما أوضحت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة في بيان اليوم السبت.

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المقابلة الشخصية للطلاب وامتحان اللياقة البدنية بعد العيد

وأوضحت الوزارة أنه سيجري إقامة موعد المقابلة الشخصية وامتحان اللياقة البدنية بعد أيام عيد الفطر، وسيتم تحديد موعد لكل مديرية أمن والإعلان عنه بصفحة وزارة الداخلية.

اللجنة المكلفة بقبول أوراق الراغبين في الالتحاق بكلية ضباط الشرطة تستلم ملفاتهم. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

وزير الداخلية عماد الطرابلسي في مقر اللجنة المكلفة بقبول ملفات الطلبة الجدد الراغبين بالالتحاق بكلية ضباط الشرطة للعام 2023 - 2024 ا

اللجنة المكلفة بقبول ملفات الطلبة الجدد الراغبين بالالتحاق بكلية ضباط الشرطة للعام 2023 - 2024 ا

اللجنة المكلفة بقبول ملفات الطلبة الجدد الراغبين بالالتحاق بكلية ضباط الشرطة للعام 2023 - 2024 ا