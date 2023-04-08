  • Alwasat News
Atwasat

انتهاء فترة استلام ملفات القبول بكلية الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أبريل 2023, 08:54 مساء
انتهاء فترة استلام ملفات القبول بكلية الشرطة
اللجنة المكلفة بقبول ملفات الطلبة الجدد الراغبين بالالتحاق بكلية ضباط الشرطة للعام 2023 - 2024 ا
alwasat radio

أنهت اللجنة المكلفة بقبول ملفات الطلبة الجدد الراغبين بالالتحاق بكلية ضباط الشرطة للعام 2023 - 2024 استلام ملفات الطلبة المحالة من مديريات الأمن، بإشراف من وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي. 

كما انتهى الطلاب من الخضوع للكشوفات والتحاليل الطبية اللازمة للالتحاق بالكلية، حسبما أوضحت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة في بيان اليوم السبت.

- كلية ضباط الشرطة تعلن فتح باب القبول.. وشروط التسجيل
- الطرابلسي يشهد أداء القسم القانوني لخريجي الدفعة 36 من كلية ضباط الشرطة

المقابلة الشخصية للطلاب وامتحان اللياقة البدنية بعد العيد
وأوضحت الوزارة أنه سيجري إقامة موعد المقابلة الشخصية وامتحان اللياقة البدنية بعد أيام عيد الفطر، وسيتم تحديد موعد لكل مديرية أمن والإعلان عنه بصفحة وزارة الداخلية.

اللجنة المكلفة بقبول أوراق الراغبين في الالتحاق بكلية ضباط الشرطة تستلم ملفاتهم. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
اللجنة المكلفة بقبول أوراق الراغبين في الالتحاق بكلية ضباط الشرطة تستلم ملفاتهم. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
وزير الداخلية عماد الطرابلسي في مقر اللجنة المكلفة بقبول ملفات الطلبة الجدد الراغبين بالالتحاق بكلية ضباط الشرطة للعام 2023 - 2024 ا
وزير الداخلية عماد الطرابلسي في مقر اللجنة المكلفة بقبول ملفات الطلبة الجدد الراغبين بالالتحاق بكلية ضباط الشرطة للعام 2023 - 2024 ا
اللجنة المكلفة بقبول ملفات الطلبة الجدد الراغبين بالالتحاق بكلية ضباط الشرطة للعام 2023 - 2024 ا
اللجنة المكلفة بقبول ملفات الطلبة الجدد الراغبين بالالتحاق بكلية ضباط الشرطة للعام 2023 - 2024 ا
اللجنة المكلفة بقبول ملفات الطلبة الجدد الراغبين بالالتحاق بكلية ضباط الشرطة للعام 2023 - 2024 ا
اللجنة المكلفة بقبول ملفات الطلبة الجدد الراغبين بالالتحاق بكلية ضباط الشرطة للعام 2023 - 2024 ا
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 10): مقلب التاكسي

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 10): مقلب التاكسي
«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب

«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب
«أفضل شيف» | الحلقة الثامنة

«أفضل شيف» | الحلقة الثامنة
الكاسا وسحوركم علينا (8)

الكاسا وسحوركم علينا (8)
«الميزان 6» حـ(8): البطالة وآثارها على الشباب

«الميزان 6» حـ(8): البطالة وآثارها على الشباب
أنس جابر تصل لنصف نهائي دورة تشارلستون الأميركية للتنس للعام الثالث تواليا

أنس جابر تصل لنصف نهائي دورة تشارلستون الأميركية للتنس للعام الثالث تواليا
الفنان حلمي التوني (أخناتون) الفن التشكيلي

الفنان حلمي التوني (أخناتون) الفن التشكيلي
«سبايس اكس» تُعد لأول رحلة مدارية تجريبية لصاروخها العملاق «ستارشيب»

«سبايس اكس» تُعد لأول رحلة مدارية تجريبية لصاروخها العملاق «ستارشيب»
«أرزاق تساق 2023» (حـ8): بر الأم سبيل البركة

«أرزاق تساق 2023» (حـ8): بر الأم سبيل البركة
رحاليستا في «أساطير الأكل» (4): مطعم صبحي كابر (مصر)

رحاليستا في «أساطير الأكل» (4): مطعم صبحي كابر (مصر)
الانتقادات تحاصر الدراما الرمضانية.. «العربجي» و«الكبير قوي» و«جعفر العمدة»

الانتقادات تحاصر الدراما الرمضانية.. «العربجي» و«الكبير قوي» و«جعفر العمدة»
كاريكاتير خيري - تصاعد الأحداث في فلسطين بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

كاريكاتير خيري - تصاعد الأحداث في فلسطين بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى
كيف ساهمت جائحة «كوفيد-19» في الكشف عن أشكال التمييز بحق المسنين في العالم

كيف ساهمت جائحة «كوفيد-19» في الكشف عن أشكال التمييز بحق المسنين في العالم
%31 من العائلات الليبية تنفق أغلب دخلها على الغذاء

%31 من العائلات الليبية تنفق أغلب دخلها على الغذاء
جريدة «الوسط»: نورلاند يستبق الجميع ويطرح شروط ما قبل الانتخابات

جريدة «الوسط»: نورلاند يستبق الجميع ويطرح شروط ما قبل الانتخابات
5 نصائح لنظام أكل صحي في رمضان

5 نصائح لنظام أكل صحي في رمضان
«المركزي»: المرتبات تمثل 73% من إجمالي الإنفاق منذ بداية العام الجاري

«المركزي»: المرتبات تمثل 73% من إجمالي الإنفاق منذ بداية العام الجاري
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي: حكومة الوحدة تستهدف خلق بيئة مستقرة تمهد للانتخابات
المنفي: حكومة الوحدة تستهدف خلق بيئة مستقرة تمهد للانتخابات
الدبيبة خلال اجتماع الحكومة بمصراتة: المرحلة الحالية تتطلب التمسك بخيار التداول السلمي للسلطة
الدبيبة خلال اجتماع الحكومة بمصراتة: المرحلة الحالية تتطلب التمسك...
الدبيبة للسلطة التشريعية: الليبيون أصبحوا أكثر قوة لمواجهة مشاريع التمديد
الدبيبة للسلطة التشريعية: الليبيون أصبحوا أكثر قوة لمواجهة مشاريع...
الدبيبة متعهدا بحل أزمة الوقود: طوابير الانتظار أمام المحطات ستصبح من الماضي
الدبيبة متعهدا بحل أزمة الوقود: طوابير الانتظار أمام المحطات ...
نورلاند: اجتماع بنغازي يؤكد التزام القادة العسكريين والأمنيين بسيادة ليبيا واستقرارها
نورلاند: اجتماع بنغازي يؤكد التزام القادة العسكريين والأمنيين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة...
حفتر يفتتح «حي المشير» السكني في بنغازي (صور)
حفتر يفتتح «حي المشير» السكني في بنغازي (صور)...
المزيد
6 قرارات خلال اجتماع حكومة الوحدة في مصراتة
6 قرارات خلال اجتماع حكومة الوحدة في مصراتة...
القيب: أكثر من 218 ألفا استفادوا من منحة الطلاب
القيب: أكثر من 218 ألفا استفادوا من منحة الطلاب...
الحويج: السلع الأساسية متوفرة بأسعار أقل من دول الجوار
الحويج: السلع الأساسية متوفرة بأسعار أقل من دول الجوار...
نورلاند: اجتماع بنغازي يؤكد التزام القادة العسكريين والأمنيين بسيادة ليبيا واستقرارها
نورلاند: اجتماع بنغازي يؤكد التزام القادة العسكريين ......
الدبيبة متعهدا بحل أزمة الوقود: طوابير الانتظار أمام المحطات ستصبح من الماضي
الدبيبة متعهدا بحل أزمة الوقود: طوابير الانتظار أمام المحطات......
المزيد