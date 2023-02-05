الطرابلسي يشهد أداء القسم القانوني لخريجي الدفعة 36 من كلية ضباط الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط

شهد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عماد الطرابلسي، خلال لقائه اليوم الأحد، خريجي الدفعة 36 من كلية ضباط الشرطة بمدرج الوزارة في طربلس، القسم القانوني للخريجين فرادى تمهيدًا لاستلام مهامهم كضباط بالوزارة ومباشرة أعمالهم بالجهات المنتسبين لها، وفق الوزارة.

وحضر لقاء الطرابلسي مع خريجي الدفعة 36 من كلية ضباط الشرطة، مدير إدارة الشؤون الإدارية ومدير إدارة الشؤون القانونية ورئيس مكتب الشؤون السرية بمكتب وزير الداخلية ورئيس مكتب شؤون الضباط وضباط من إدارتي الشؤون الإدارية والقانونية.

انخراط الخريجين في العمل الأمني والشرطي

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء الطرابلسي مع خريجي الدفعة 36 من كلية ضباط الشرطة جرى خلاله مناقشة أوضاع الخريجين وتنسيبهم وانخراطهم في العمل الأمني والشرطي بمختلف قطاعات وزارة الداخلية.

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وهنأ الطرابلسي خلال اللقاء الطلبة الخريجين من هذه الدفعة «المتميزة والتي كانت من مختلف مدن ومناطق ليبيا»، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم، حاثًا إياهم على ضرورة التحلي بروح المسؤولية ومساندة زملائهم في العمل بمختلف مكونات الوزارة وأن يكونوا رافدًا لإرساء دعائم الأمن والاستقرار داخل البلاد.

مهام أعضاء هيئة الشرطة

وأضافت وزارة الداخلية أن اللقاء جرى خلاله تقديم محاضرة من قبل مدير إدارة الشؤون الإدارية أوضح من خلالها المهام الشرطية والأمنية لعضو هيئة الشرطة وطبيعة العمل الأمني، منبهًا على ضرورة التقيد بالضبط والربط واحترام التراتبية الإدارية والتحلي بالقيم الوظيفية لعضو هيئة الشرطة.

خريجو الدفعة 36 من كلية ضباط الشرطة خلال لقائهم مع الطرابلسي، الأحد 5 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

خريجو الدفعة 36 من كلية ضباط الشرطة خلال لقائهم مع الطرابلسي، الأحد 5 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

خريجو الدفعة 36 من كلية ضباط الشرطة خلال لقائهم مع الطرابلسي، الأحد 5 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)