كلية ضباط الشرطة تعلن فتح باب القبول.. وشروط التسجيل

أعلنت كلية ضباط الشرطة فتح باب القبول والتسجيل للطلاب الجدد للعام الدراسي 2023-2024.
وأوضح بيان نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن القبول يبدأ من اليوم السبت، على أن تكون مدة الدراسة سنتين.
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وأضاف البيان أن الخريج من الكلية يحصل على رتبة ملازم، وبشهادة دبلوم العلوم الأمنية.
وشروط التقديم هي:
- أن يكون ليبي الجنسية وغير حاصل على جنسية دولة أجنبية
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة بتقدير جيد جداً أو ممتاز خلال السنة الدراسية 2020-2021، 2021-2022
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف، ولو كان قد رد إليه اعتبار
- ألا يقل سنه عن 18 سنة ولا يزيد عن 25 سنة
- أن يكون لائقا صحيا ونفسيا وتثبت اللياقة الصحية والنفسية بالكشف الطبي
- ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم
- ألا يكون من ذوي السوابق الجنائية
-ألا يكون قد سبق فصله من الكلية لأي سبب من الأسباب
-ألا يكون متزوجا بأجنبية
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