كلية ضباط الشرطة تعلن فتح باب القبول.. وشروط التسجيل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كلية ضباط الشرطة فتح باب القبول والتسجيل للطلاب الجدد للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضح بيان نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن القبول يبدأ من اليوم السبت، على أن تكون مدة الدراسة سنتين.

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وأضاف البيان أن الخريج من الكلية يحصل على رتبة ملازم، وبشهادة دبلوم العلوم الأمنية.