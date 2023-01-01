إعلان موعد تخريج دفعة جديدة في كلية ضباط الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موعد إقامة حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة.

وقالت الوزارة في بيان إن الاحتفال سيقام بعد غد الثلاثاء بمقر كلية ضباط الشرطة ببلدية العزيزية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

اجتماع بديوان وزارة الداخلية

وعُقد ظهر أمس السبت اجتماع بديوان وزارة الداخلية ضم عددا من المكونات المعنية للوقوف على آخر المستجدات للبرنامج العام لحفل تخريج الدفعة 36 من طلبة كلية ضباط الشرطة، وجرى توزيع المهام والمسؤوليات على الفرق المعنية بالاحتفال للبدء في التجهيزات والاستعدادات لإقامته في المكان والزمان المحددين.

اجتماع بديوان وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، 1 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

اجتماع بديوان وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، 1 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

اجتماع بديوان وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، 1 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

اجتماع بديوان وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، 1 يناير 2022. (وزارة الداخلية)