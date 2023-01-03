شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط

تبدأت منذ قليل مراسم تخريج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة في احتفال يقام ببلدية العزيزية .

حضر الاحتفال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عماد الطرابلسي.

وتعد هذه الدفعة هي الأولى التي جرى تخريجها منذ عشرة أعوام.

برنامج حفل تخريج دفعة ضباط الشرطة

وعُقد ظهر السبت اجتماع بديوان وزارة الداخلية ضم عددا من المكونات المعنية للوقوف على آخر المستجدات للبرنامج العام لحفل تخريج الدفعة 36 من طلبة كلية ضباط الشرطة، وجرى توزيع المهام والمسؤوليات على الفرق المعنية بالاحتفال للبدء في التجهيزات والاستعدادات لإقامته في المكان والزمان المحددين.

وفي يونيو العام 2021، أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الوطنية استقبال طلبة هذه الدفعة كلية ضباط الشرطة.

مراسم تخريج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة في احتفال ببلدية العزيزية، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، 3 يناير 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

مراسم تخريج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة في احتفال ببلدية العزيزية، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، 3 يناير 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

مراسم تخريج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة في احتفال ببلدية العزيزية، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، 3 يناير 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

مراسم تخريج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة في احتفال ببلدية العزيزية، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، 3 يناير 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

مراسم تخريج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة في احتفال ببلدية العزيزية، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، 3 يناير 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)