«الكهرباء»: تركيب ملحقات محول بمحطة بوعطني الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

واصل فريق دائرة التركيبات الشرقية التابعة للإدارة العامة لنقل الطاقة بالشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، جهوده لاستكمال تركيب ملحقات محول القدرة رقم «2» داخل محطة بوعطني الجديدة جهد «30/220 ك. ف».

وقالت شركة الكهرباء في بيان مقتضب، إن المحول من المقرر أن يدخل على الشبكة الكهربائية قبل حلول الذروة الصيفية المقبلة للمساهمة في استقرارية الشبكة في المنطقة والتغلب على الاختناقات التي تواجهها.

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وفي وقت سابق، أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجراء صيانة على دوائر (السلوم - طبرق) جهد «220 كيلو فولت»، لتعزيز وتقوية شبكة نقل الكهرباء. وأشارت الشركة في بيان، إلى أن الصيانة شملت تنفيذ وصلات ومثبث مسافات، كما شملت صيانة الأسلاك، وذلك من أجل تحسين أداء عمل الشبكة وزيادة نقل الطاقة الكهربائية عبر الدوائر.

من أعمال تركيب ملحقات محول بمحطة بوعطني الجديدة، 8 أبريل 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تركيب ملحقات محول بمحطة بوعطني الجديدة، 8 أبريل 2023. (شركة الكهرباء)