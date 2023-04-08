ضبط لحوم فاسدة في غات.. وإغلاق محل بأمر «الرقابة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، إغلاق محل لبيع اللحوم في بلدية غات، عقب جولة تفتيش رصدت عددا من المخالفات به.

وقال المركز في بيان إن قسم الرقابة الداخلية بمكتب غات قام بالحملة رفقة أعضاء حملة الأمن الغذائي، وشملت تفتيش عدد من محلات بيع اللحوم وسلخانة ببلدية غات.

فك اللحوم المجمدة أكثر من مرة يتسبب في فسادها

ومن المخالفات التي جرى ضبطها لحوم فاسدة فى أحد المحلات بسبب عملية فك التجميد المتكررة عليه، مع تبين أن النظافة العامة سيئة جدا في موقع السلخانة.

- «الرقابة على الأغذية»: مخالفات جسيمة في محال بيع اللحوم بحي الأندلس (صور)

- ضبط لحوم متعفنة ودجاج منتهي الصلاحية في عين زارة

- «تحقيقات»: ما هو الفطر الأسود في البصل؟

وتقرر إغلاق محل بيع اللحوم من قبل اللجنة وإحالة جميع المخالفات إلي جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

جولة في غدامس للتفتيش على الصيدليات والمخابز

وفي غدامس، قام مفتشو قسم الرقابة الداخلية مكتب غدامس رفقة عناصر وحدة الدوريات بجهاز الحرس البلدي غدامس بجولات تفتيشية استهدفت المخابز والصيدليات الواقعة داخل نطاق بلدية البلدية.

وتهدف الحملة للتأكد من مدي التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها، فيما جري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الجهات الضبطية إزاء المخالفين.

محل لحوم في غات قبل قرار إغلاقه من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية (المركز)

محل لحوم في غات قبل قرار إغلاقه من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية (المركز)

محل لحوم في غات قبل قرار إغلاقه من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية (المركز)

محل لحوم في غات قبل قرار إغلاقه من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية (المركز)