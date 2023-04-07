القبض على شخصين خطفا وافدا في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بخطف شخص أفريقي في تاجوراء بغرض ابتزاز ذويه والحصول على فدية مقابل إطلاقه.

وضبط أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي تاجوراء المتهمين وهما «م.ن.م.ن» أفريقي الجنسية و«ال. خ. ال» ليبي الجنسية وكانا مطلوبين لدى الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية على ذمة واقعة الخطف، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.