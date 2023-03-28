ضبط تشكيل عصابي خطف مواطنا وصوره عاريا بغرض ابتزازه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، القبض على تشكيل عصابي خطف مواطنا وصوره عاريا لأجل ابتزازه.

وأوضحت المديرية في بيان أن أعضاء التحري بالمكتب تمكنوا من «القبض على تشكيل عصابي خطف مواطنا واقتاده لإحدى الشقق ومحاولة مواقعته وتصويره عاريا».

القبض على أفراد التشكيل العصابي

وجرى القبض على أفراد التشكيل العصابي وإحالتهم للجهات المختصة قانوناً، وذلك بعد تحليل البيانات والمعطيات في بلاغ المشتكي وبعد جمع المعلومات والتحري عن المشتبه بهم.

ونوه مكتب العلاقات العامة بالمديرية لجميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الأشخاص المجهولين، وعدم الانصياع وراء أي ابتزاز، لأنه فعل يراد به التهديد والترهيب للضحية للحصول على المقابل المادي، أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين.

ونصح بضرورة عدم التردد بالتوجه لأقرب مركز شرطة؛ لتقديم شكوى لمساعدتك في الوصول للمجرم والقبض عليه لينال جزاءه.