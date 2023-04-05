إرجاع أرض لشركة المياه وضبط مزوري ملكيتها في اللويفية

القاهرة - بوابة الوسط

استعاد جهاز البحث الجنائي قطعة أرض مملوكة لشركة المياه والصرف الصحي في قرية اللويفية التي تبعد 35 كيلومترا جنوب غرب بنغازي، كما ضبط أربعة أشخاص بتهمة الاستيلاء على الأرض بأوراق ملكية مزورة.

جاءت العملية بتعليمات النيابة العامة بوقف التعديات على قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها ثلاثة هكتارات، وذلك بناء على شكوى مقدمة من المجلس المحلي لمنطقة اللويفية، حيث جرى إيقاف تلك التعديات والتي شملت تسوية الأرض وتقسيمها وبناء محلات تجارية بها، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

- بالصور: إزالة مخالفات على أراض مملوكة للدولة في القويعة بالعاصمة طرابلس

وخلال تنفيذ التعليمات، أوقف أفراد الجهاز سبعة أشخاص من العمالة الوافدة، وأحالوهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لدخولهم إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، كما أحيل المتهمون بالاستيلاء على الأرض إلى النيابة لاستكمال الإجراءات معهم.

توجيه من البحث الجنائي بإيقاف البناء على قطعة الأرض.