بالصور: إزالة مخالفات على أراض مملوكة للدولة في القويعة بالعاصمة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس الأحد، إزالة مباني قيد الإنشاء بالأراضي المملوكة للدولة في منطقة القويعة شرقي العاصمة طرابلس بعد إزالتها المدة الماضية وعودة المخالفين للبناء.

وأشارت في بيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الواقعة، منبهة إلى أنها مستمرة في متابعة هذه الأراضي وسوف تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

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تسليم قطعة أرض تابعة لمستشفى الجلدية ببئر الأسطى

من جهة أخرى، أعلنت إدارة إنفاذ القانون تسليم قطعة أرض تابعة لمستشفى الجلدية ببئر الأسطى ميلاد تاجوراء بمحضر تسليم وتسلم إلى مدير المستشفى.

من أعمال إزالة مخالفات على أراض مملوكة للدولة في القويعة بالعاصمة طرابلس، 13 مارس 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

من أعمال إزالة مخالفات على أراض مملوكة للدولة في القويعة بالعاصمة طرابلس، 13 مارس 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

من أعمال إزالة مخالفات على أراض مملوكة للدولة في القويعة بالعاصمة طرابلس، 13 مارس 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

من أعمال إزالة مخالفات على أراض مملوكة للدولة في القويعة بالعاصمة طرابلس، 13 مارس 2023. (إدارة إنفاذ القانون)