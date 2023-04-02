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إنقاذ أكثر من 90 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 08:36 مساء
إنقاذ أكثر من 90 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا
جانب من عملية إنقاذ المهاجرين، 1 أبريل 2023 (حساب منظمة إس أو إس ميديترانيه الإنسانية على تويتر)
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أعلنت منظمة إنسانية، اليوم الأحد، إنقاذ 92 مهاجرًا غير شرعي، بينهم نحو 40 قاصرًا قبالة السواحل الليبية.

وذكرت منظمة «إس أو إس ميديترانيه» الإنسانية، عبر حسابها على موقع «تويتر» أن إنقاذ المهاجرين جرى أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

وأضافت أن المهاجرين، ومن بينهم 9 نساء ونحو 40 قاصرًا لم يكن معهم ذووهم، كانوا من دون سترات نجاة في زورق مكتظ ومفرّغ من الهواء بالكامل تقريبًا.

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وذكرت المنظمة غير الحكومية أن بعض المهاجرين أصيب بسبب حريق وقود، وجرى نقل أحدهم إلى السفينة «أوشن فايكنغ» على نقالة بسبب إصابة في العظام.

نقل المهاجرين إلى ميناء ساليرنو
وتعمل سفينة الإنقاذ الخيرية «أوشن فايكنغ» على نقل المهاجرين إلى ميناء ساليرنو، وفق ما أوردت وكالة «أسوشيتد برس».

وفي منتصف مارس الماضي، نقلت السلطات الإيطالية إلى شواطئها 17 مهاجرًا بعد إنقاذهم من غرق مركب كان يقلهم. وذكرت حينها أنها تعتقد أن 30 شخصًا لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب أبحروا على متنه من ليبيا وسط طقس سيئ.

12 ألف مهاجر وصلوا إيطاليا هذا العام
وكان 29 مهاجرًا أفريقيًا قد لقوا مصرعهم في أواخر مارس الماضي، أمام سواحل تونس المجاورة أثناء محاولتهما عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، فإن ما لا يقل عن 12 ألف مهاجر وصلوا إيطاليا هذا العام بعدما أبحروا من تونس، مقابل 1300 في الفترة نفسها من العام 2022.

جانب من عملية إنقاذ المهاجرين، 1 أبريل 2023 (حساب منظمة إس أو إس ميديترانيه الإنسانية على تويتر)
جانب من عملية إنقاذ المهاجرين، 1 أبريل 2023 (حساب منظمة إس أو إس ميديترانيه الإنسانية على تويتر)
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