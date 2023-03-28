بدعم فرنسي.. إيطاليا تنفذ 16 عملية اعتقال بتهمة تسهيل الهجرة السرية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوات الشرطة في مقاطعة ليغوريا (شمال إيطاليا) تنفيذ 16 عملية اعتقال صدرت أوامرها عن مكتب المدعي العام في محافظة إمبيريا، بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية والتحريض عليها، وفق وكالة أنباء «آكي» الإيطالية.

مساعدة زملاء فرنسيين

وقالت الشرطة في مذكرة اليوم الثلاثاء، إن «أنشطة التحقيق التي أداها أفراد من شرطة حدود فنتيميليا بدعم من أفراد الشرطة الفرنسية كمراقبين، أتاحت الحصول على أدلة كبيرة من خلال تبادل المعلومات ومحاضر التحقيق، وخدمات الرصد المستهدفة، والمراقبة، والمطاردة والدوريات المشتركة، التي جرت أيضا بمساعدة زملاء فرنسيين».

وخلصت قوات الشرطة إلى القول، إن العملية أصبحت ممكنة «من خلال الأنشطة الفنية المتمثلة بالتنصت الهاتفي والتليماتي أيضا»، والتي «صرحت بها السلطة القضائية»، في المحافظة.