السيطرة على حريق في مصنع اليوريا الثاني التابع لشركة الأسمدة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

سيطر رجال الإطفاء والإنقاذ على حريق نشب أثناء أعمال الصيانة في أحد أبراج مصنع اليوريا الثاني التابع للشركة الليبية للأسمدة اليوم السبت.

وذكر بيان لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أن الحريق اوقع عند الثالثة والنصف تقريبًا عصر اليوم بسبب تطاير شظايا اللحام إلى أحد السقالات المعدة للصعود عليها لتنفيذ أعمال الصيانة.

لا أضرار من الحادث.. والسيطرة عليه جرت رغم الصعوبات

ولم يتسبب الحادث في أية أضرار بشرية أو مادية، إذ جرت السيطرة عليه رغم الخطورة التي يشكلها ارتفاع المكان الذي بلغ حوالي 70 متراً بالإضافة إلى وجود السقالات التي تعيق حركة التعامل مع الحريق، حسب البيان.

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بن قدارة يشكر المشاركين في الإطفاء

وأوضحت الشركة أن رئيس مجلس الإدارة مصطفى هماد، وعضو مجلس الإدارة أحمد المهشهش «كانا من أوائل الواصلين للموقع بعد سماع النداء من مركز الطوارئ بالشركة المدير المناوب ومناوب اليوريا بالشركة الليبية للأسمدة، فيما جرى إبلاغ المؤسسة الوطنية للنفط بالحادث على الفور».

ونقل بيان الشركة عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط فرحات بن قدارة تعبيره عن الامتنان لجهود رجال الإطفاء والإنقاذ بشركة سرت وسرعة تعاملهم واستجابتهم السريعة للحادث وتعاملهم معه باحترافية عالية، والتمكن من السيطرة على الحريق وتجنب إلحاق الضرر بالمنشأة الصناعية وفي وقت قياسي.