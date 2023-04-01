2000 برميل زيادة في إنتاج النفط الليبي خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع إنتاج النفط الليبي، اليوم السبت، بمقدار ألفي برميل، مسجلا مليون و213 ألف برميل، مقارنة بمليون و211 ألف برميل، أمس الجمعة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها اليومي عن إنتاج النفط والمكثفات، إن إنتاج المكثفات زاد إلى 55 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة بـ52 ألف برميل، الجمعة.

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والأربعاء، اعتمد أعضاء المجلس الأعلى لشؤون الطاقة خلال الاجتماع العادي الثالث خطة المؤسسة الوطنية للنفط للفترة «2023 - 2027»، مؤكدين دعمهم للمؤسسة وتوحيد الجهود لانطلاق مشروع الطاقة البديلة، وحلحلة أي صعوبات تقف أمام انطلاقها.