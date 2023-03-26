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«زلاّف ليبيا» توقع عقد إنشاء مصفاة الجنوب مع ائتلاف أميركي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 03:06 مساء
«زلاّف ليبيا» توقع عقد إنشاء مصفاة الجنوب مع ائتلاف أميركي
من مراسم توقيع أول عقود مشروع مصفاة الجنوب بين «زلاّف ليبيا» وائتلاف نفطي أميركي، 8 مارس 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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وقعت شركة «زلاّف ليبيا» لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز أول عقود مشروع إنشاء مصفاة الجنوب مع ائتلاف شركة «هاني ويل- يو أو بي» الأميركية. 

حضر مراسم التوقيع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة زلاّف، ومن الجانب الأميركي محمد المحيسن، المدير الإقليمي لشركة «هاني ويل- يو أو بي». وينص هذا العقد على قيام شركة «هاني ويل - يو أو بي» بالأعمال الهندسية الأولية لوحدات التكرير ومنح تراخيص تقنية للوحدات المرخصة.

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مشروع مصفاة الجنوب
ويتألف المشروع من مرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة ما يعرف بالـ«FEED»، التي وقعت الشركة الليبية العقد الخاص بها مع شركة «هاني ويل - يو أو بي»، بينما ستكون المرحلة الثانية هي تفاوض على عقد آخر لتنفيذ أعمال التركيب والاختبارات النهائية للمصفاة، على أن تعمل شركة «هاني ويل» فيما بعد للإشراف على عملية التركيب.

وتقول المؤسسة الوطنية للنفط إن هذه الخطوة تأتي بعد وعود أطلقها رئيس مجلس إدارة المؤسسة للإسراع في إنشاء مصفاة الجنوب، لرفع المعاناة وتوفير الوقود والمحروقات والمساعدة والتنمية المكانية لمناطق الجنوب. من جهتها، كشفت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية، الجمعة، عن إبرام شركتي «هانيويل إنترناشونال» و«هاليبرتون» الأميركيتين صفقات مع المؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 1.4 مليار دولار لتطوير حقل نفط وبناء مصفاة.

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