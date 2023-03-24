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بقيمة 1.4 مليار دولار.. شركتان أميركيتان تخططان لتطوير حقول نفط ومصفاة بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 مارس 2023, 04:20 مساء
بقيمة 1.4 مليار دولار.. شركتان أميركيتان تخططان لتطوير حقول نفط ومصفاة بليبيا
موقع إنتاج نفطي بحقل الظهرة. (أرشيفية: شركة الواحة للنفط)
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كشفت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية، الجمعة، عن إبرام شركتي «هانيويل إنترناشونال» و«هاليبرتون» الأميركيتين صفقات مع المؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 1.4 مليار دولار لتطوير حقل نفط وبناء مصفاة.

وأشارت الجريدة في تقرير لها، إلى أنه من المقرر أن يجرى الكشف عن هذه الصفقات قريبا، ونقلت عن ناطق باسم شركة «هانيويل» قوله، أمس الخميس، إن الصفقة الأولية التي من المتوقع الإعلان عنها قريبا تتعلق بتصميم محطة يتبعها اتفاق بقيمة 400 مليون دولار لبناء مصنع بأكمله.

ويقول مسؤولون في قطاع النفط الغربي إنهم يرون مناخا سياسيا أكثر استقرارا في شمال أفريقيا، لا سيما في ليبيا، حيث هدأ القتال منذ العامين الماضيين. ويعزز قرب المنطقة من أوروبا واحتياطياتها الهائلة من لعب دور في سوق الطاقة. وسبق أن قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة: «أعتقد أننا يمكن أن نكون بديلا جيدا للغاز الروسي لأوروبا».

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«اعتراف أميركي» بصلاحية بيئة ليبيا للاستثمار
ونقلت الجريدة الأميركية عن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قوله أمام لجنة بمجلس الشيوخ، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعمل بنشاط لإعادة فتح سفارتها في ليبيا، وذلك جزئيا حتى تتمكن من دعم احتمالات إجراء الانتخابات الليبية بشكل أفضل. وأغلقت الولايات المتحدة سفارتها في طرابلس العام 2014، بعد اشتباكات عنيفة بين المجموعات المسلحة.

وقال رئيس شركة إدارة المخاطر، جيف بورتر، الذي يقدم الاستشارات لشركات النفط الأميركية في المنطقة: «هناك اعتراف في الولايات المتحدة الأميركية بأن ليبيا بيئة صالحة للعمل». وأضاف أن الشركات تنظر إليها الآن على أنها «بيئة يمكنك من خلالها العمل بأمان معقول، حيث يمكنك الاستثمار بشكل أفضل بطرق لم تكن متوفرة قبل بضع سنوات».

وعلى مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، تهدف المؤسسة الوطنية للنفط إلى زيادة إنتاجها إلى مليوني برميل يوميا، من نحو 1.2 مليون حاليا، وإنتاج 4 مليارات قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا، ارتفاعا من نحو 2.6 مليار. وفي يناير الماضي، وقعت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية، اللتان تنتجان غالبية الغاز في ليبيا، صفقة بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقلي غاز لضخ 850 مليون قدم مكعب يوميا لمدة 25 عاما.

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