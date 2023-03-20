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عودة محمد بن شتوان إلى رئاسة شركة الخليج العربي للنفط

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 05:30 مساء
عودة محمد بن شتوان إلى رئاسة شركة الخليج العربي للنفط
بن قدارة يتوسط القطراني وبن شتوان خلال مراسم تسليم وتسلم رئاسة شركة الخليج العربي للنفط، الإثنين 20 مارس 2023. (مؤسسة النفط)
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أصدر مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط القرار رقم (45) لسنة 2023، بشأن إعادة تشكيل لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، والذي عاد بموجبه رئيس لجنة الإدارة الأسبق محمد بن شتوان إلى رئاسة الشركة، وهو المنصب الذي كان يشغله قبل أغسطس 2018، بحسب ما أعلنته المؤسسة اليوم الإثنين.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رئيس لجنة الإدارة الجديد لشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان، عقد اجتماعاً مع الرئيس السابق صلاح القطراني، تنفيذاً لهذا القرار بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة الذي هنأ بن شتوان، وشكر القطراني على مجهوداته ومجلس الإدارة السابق طيلة فترة توليهم لمسؤولياتهم.

- تكريم لجنة الإدارة السابقة لشركة الخليج العربي للنفط

وأضافت المؤسسة أن بن قدارة نوّه إلى أن رئيس لجنة الإدارة السابق لشركة الخليج العربي للنفط صلاح القطراني «سيتولى عدة مسؤوليات ومهام جديدة ضمن تنفيذ استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط للنهوض بالقطاع والشركات التابعة لها».

التحديات أمام شركة الخليج العربي للنفط
وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن اجتماع بن شتوان والقطراني جرى خلاله مناقشة أبرز التحديات أمام شركة الخليج العربي للنفط ودورها الهام في خطة المؤسسة لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً كونها إحدى أهم ركائز القطاع، لافتة إلى أن بن شتوان شدد من جانبه على ضرورة الاهتمام بالعاملين بالشركة في كافة مواقعهم الفنية والإدارية لتحقيق الكفاءة المطلوبة للشركة.

من جهته قدم رئيس لجنة الإدارة السابق للشركة صلاح القطراني تمنياته بالتوفيق للجنة الإدارة الجديدة ولرئيسها محمد بن شتوان، مؤكداً على دعمه لهم في مهمتهم كما تقدم بالشكر لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على دعمه لمهمته طيلة رئاسته لشركة الخليج.

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