حالة الطقس في ليبيا (السبت 18 مارس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يؤثر منخفض جوي صحراوي على مناطق غرب ليبيا اليوم السبت، وذلك مع هبوب رياح نشطة إلى قوية أحيانًا، مثيرة للأتربة والغبار، مع تكاثر للسحب بداية من غد الأحد، قد يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم إن المنخفض الجوي الصحراوي قادم من جنوب الجزائر ويتحرك باتجاه مناطق غرب ليبيا مصحوبًا برياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية أحيانا من مساء اليوم على مناطق الجنوب ويشمل مناطق الشمال غدا الأحد.

وأضافت النشرة أن تلك الرياح قد تكون مثيرة للاتربة والغبار مما يتسبب في هبوط الرؤية الافقية، فيما تتكاثر السحب غدا على مناطق غرب ليبيا، وقد يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

راس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

حالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد، قد يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط من مساء اليوم على أغلب المناطق مثيرة للأتربة والغبار، مما تسبب هبوط الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و24 درجة.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 و22 درجة، ولا تتجاوز 14 درجة على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر يوم الغد على أغلب المناطق.

الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق، مما تسبب هبوط الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 30 و35 درجة، ولا تتجاوز 24 درجة على الجفرة.

الواحات - السرير- تازربو - الكفرة:

حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 22 و27 درجة على أغلب المناطق.

غروب الشمس اليوم السبت عند الساعة 19:16، وشروق الشمس غدًا الأحد عن الساعة 07:12.

توزيع درجات الحرارة ليوم السبت 18 مارس 2023 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

توزيع درجات الحرارة ليوم الأحد 19 مارس 2023 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

توزيع درجات الحرارة ليوم الإثنين 20 مارس 2023 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)