«الصحة» تبحث تطوير أقسام الطوارئ ودعم العيادات المجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وضع خطط لتطوير أقسام العناية والطوارئ داخل المستشفيات، ودعم الخدمات العلاجية داخل العيادات المجمعة.

جاء ذلك خلال اجتماع إدارة المناطق الصحية المتكاملة، اليوم الأربعاء، مع مديري إدارات المناطق الصحية الست، بديوان وزارة الصحة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الاجتماع تناول ملف المخلفات الطبية

وتناول الاجتماع بنودا أخرى، منها عقد برامج لتأهيل العاملين الصحيين بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بالصحة، وسبل التخلص من المخلفات الطبية بالمرافق الصحية في مختلف مستوياتها بالطرق السليمة.

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وتختص إدارة المناطق الصحية المتكاملة المستحدثة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (352 لسنة 2022) بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، بالإشراف على تنفيذ السياسات الصحية الوطنية والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية في إطار القوانين والقرارات النافذة في مجال الصحة، وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف الدولة، فضلا عن تشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بالمشاكل الصحية المحلية، بهدف تحسين صحة المجتمع.