«الصحة» تدرس تقويم الاختلالات المرتبطة بتنفيذ جدول المرتبات الموحد

القاهرة - بوابة الوسط

عقد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اجتماعًا استثنائيًا مع وكلاء الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع حاملي الشهادات العليا (الإخصائيين والاستشاريين) وتنفيذ استحقاق زيادة مرتباتهم بعد انخفاضها نتيجة تنفيذ جدول المرتبات الموحد.

وتباحث المجتمعون حول الإجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة حيال الجهات التي لم تلتزم بإحالة بيانات العناصر الطبية والطبية المساعدة، لإصدار قرارات بشأنهم لتسوية درجاتهم الوظيفية تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.

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بدوره، أكد وزير الصحة ضرورة تقويم الاختلالات المرتبطة بتنفيذ جدول المرتبات الموحّد، وتشكيل لجان رئيسية وفرعية لمتابعة الإجراءات واستقبال التظلمات من العاملين بالقطاع، وذلك من أجل تحسين أوضاع العاملين في القطاع بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم.

يشار إلى أن هذا الاجتماع عقد بحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، ومستشار وزير الصحة عادل الديب.