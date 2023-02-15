«الصحة» تراجع المؤهلات العلمية للفرق الطبية العاملة خلال جائحة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط

عقد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة سمير كوكو، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المكلّفة بمراجعة الشهادات العلمية، وأذونات المزاولة للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة خلال جائحة كورونا.

واستعرضت اللجنة نتائج أعمالها خلال الأيام الماضية، وقدمت إحصائيات حول الجهات التي أرسلت البيانات المطلوبة، والجهات التي لم تلتزم بإرسال البيانات، وفق الجدول الزمني المحدد، حسب ما أفادت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وشدد وكيل الوزارة على ضرورة استكمال أعمال المراجعة خلال خمسة أيام، وإحالة النتائج إلى ديوان المحاسبة، تمهيدًا لتخصيص القيمة المالية اللازمة عن طريق مجلس الوزراء لصرف المكافآت للعاملين خلال جائحة كورونا.