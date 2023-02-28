شكشك يطالب بإعادة هيكلة وتبني استراتيجية لتنظيم قطاع الصحة

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، بضرورة إعادة هيكلة وتبني خطة استراتيجية لتنظيم قطاع الصحة، معتبرًا أن التحدي الأكبر في هذا الشأن يتمثل في «مواجهة الفساد»، بحسب ما نشره الديوان عبر صفحته على «فيسبوك».

جاءت مطالبة شكشك في كلمته خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الثالث لشركاء التنمية الذي نظمته وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالتنسيق مع البنك الدولي ومشاركة البنك الأفريقي للتنمية، تحت شعار «إصلاح القطاع الصحي» بالعاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء.

شكشك يطالب بخطة صحية رقمية

وأكد شكشك في كلمته «ضرورة تبني استراتيجية تنظم القطاع الصحي وتعيد هيكلته، ووضع خطة صحية رقمية من خلال نظام معلوماتي، وتعزيز القدرة المؤسيسة للرعاية الصحية الأولية»، منبهًا إلى «أن التحدي الأكبر هو مواجهة الفساد بأشكاله المختلفة».

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وحضر فعاليات المنتدى الثالث لشركاء التنمية كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة والمراكز الصحية، وعدد من الوكلاء، ومديري الإدارات بالوزارات والمؤسسات وديوان المحاسبة، ومهتمين بالقطاع الصحي.

عرضان ضوئيان من البنك الدولي ووزارة الصحة

وخلال المنتدى، جرى تقديم عرضين ضوئيين من البنك الدولي ووزارة الصحة، بشأن تطوير النظام الصحي في ليبيا، وأُعطي بعد ذلك عدد من المداخلات للحاضرين لمناقشة التوصيات الواردة بالعرضين.

كما جرى الاتفاق في الجلسة الأولى لأعمال المنتدى على ضرورة التعاون بين وزارة الصحة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، لوضع رؤية عملية لتطوير النظام الصحي الليبي، وتنظيم أوجه التعاون بين المؤسسات المحلية والدولية.

إعادة تنظيم قطاع الصحة

وقال الدبيبة في كلمته إن حكومة الوحدة لدى مباشرتها عملها سعت إلى إعادة تنظيم القطاع واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، وبدأت تسوية أوضاع العاملين بالقطاع وإنجاز الإفراجات المالية لأعداد كبيرة من العاملين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم ومستحقاتهم منذ سنوات.

واعتبر الدبيبة أن «هذه مرحلة صعبة تتطلب التركيز على بناء القدرات وإرساء السلام وإطلاق مشاريع التنمية الموازنة كبديل ومقاوم لمشاريع التقسيم والحرب وإضعاف الدولة ومؤسساتها»، لافتًا إلى أن قطاع الصحة «عانى لعقود طويلة من مشكلات معقدة ولأسباب مختلفة، تفاقمت خلال سنوات الحرب والانقسام».

فعاليات منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)

فعاليات منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)

فعاليات منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)

فعاليات منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)