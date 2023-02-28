  • Alwasat News
Atwasat

شكشك يطالب بإعادة هيكلة وتبني استراتيجية لتنظيم قطاع الصحة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 06:41 مساء
شكشك يطالب بإعادة هيكلة وتبني استراتيجية لتنظيم قطاع الصحة
مشاركة شكشك في فعاليات منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)
alwasat radio

طالب رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، بضرورة إعادة هيكلة وتبني خطة استراتيجية لتنظيم قطاع الصحة، معتبرًا أن التحدي الأكبر في هذا الشأن يتمثل في «مواجهة الفساد»، بحسب ما نشره الديوان عبر صفحته على «فيسبوك».

جاءت مطالبة شكشك في كلمته خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الثالث لشركاء التنمية الذي نظمته وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالتنسيق مع البنك الدولي ومشاركة البنك الأفريقي للتنمية، تحت شعار «إصلاح القطاع الصحي» بالعاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء.

شكشك يطالب بخطة صحية رقمية
وأكد شكشك في كلمته «ضرورة تبني استراتيجية تنظم القطاع الصحي وتعيد هيكلته، ووضع خطة صحية رقمية من خلال نظام معلوماتي، وتعزيز القدرة المؤسيسة للرعاية الصحية الأولية»، منبهًا إلى «أن التحدي الأكبر هو مواجهة الفساد بأشكاله المختلفة».

- مسؤولة إقليمية: البنك الدولي يريد تطوير التعاون مع المؤسسات الحكومية في ليبيا
- الدبيبة: وزارة الصحة نفذت العطاء العام لضمان الشفافية ومواجهة الفساد
- بمشاركة الدبيبة.. انطلاق المنتدى الثالث لشركاء التنمية في طرابلس

وحضر فعاليات المنتدى الثالث لشركاء التنمية كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة والمراكز الصحية، وعدد من الوكلاء، ومديري الإدارات بالوزارات والمؤسسات وديوان المحاسبة، ومهتمين بالقطاع الصحي.

عرضان ضوئيان من البنك الدولي ووزارة الصحة
وخلال المنتدى، جرى تقديم عرضين ضوئيين من البنك الدولي ووزارة الصحة، بشأن تطوير النظام الصحي في ليبيا، وأُعطي بعد ذلك عدد من المداخلات للحاضرين لمناقشة التوصيات الواردة بالعرضين.

كما جرى الاتفاق في الجلسة الأولى لأعمال المنتدى على ضرورة التعاون بين وزارة الصحة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، لوضع رؤية عملية لتطوير النظام الصحي الليبي، وتنظيم أوجه التعاون بين المؤسسات المحلية والدولية.

إعادة تنظيم قطاع الصحة
وقال الدبيبة في كلمته إن حكومة الوحدة لدى مباشرتها عملها سعت إلى إعادة تنظيم القطاع واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، وبدأت تسوية أوضاع العاملين بالقطاع وإنجاز الإفراجات المالية لأعداد كبيرة من العاملين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم ومستحقاتهم منذ سنوات.

واعتبر الدبيبة أن «هذه مرحلة صعبة تتطلب التركيز على بناء القدرات وإرساء السلام وإطلاق مشاريع التنمية الموازنة كبديل ومقاوم لمشاريع التقسيم والحرب وإضعاف الدولة ومؤسساتها»، لافتًا إلى أن قطاع الصحة «عانى لعقود طويلة من مشكلات معقدة ولأسباب مختلفة، تفاقمت خلال سنوات الحرب والانقسام».

فعاليات منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)
فعاليات منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)
فعاليات منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)
فعاليات منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)
فعاليات منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)
فعاليات منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)
فعاليات منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)
فعاليات منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 28 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حصيلة جديدة.. أكثر من 50 ألف قتيل جراء الزلزال المدمر في تركيا وسورية

حصيلة جديدة.. أكثر من 50 ألف قتيل جراء الزلزال المدمر في تركيا وسورية
«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر

«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر
واشنطن تطالب مكسيكو بتسليمها ابن «إل تشابو»

واشنطن تطالب مكسيكو بتسليمها ابن «إل تشابو»
سيطرة أرجنتينية على جوائز الـ«فيفا»: ميسي لاعب العام وسكالوني أفضل مدرب ومارتينيز الحارس الأول

سيطرة أرجنتينية على جوائز الـ«فيفا»: ميسي لاعب العام وسكالوني أفضل مدرب ...
خطاب من الدبيبة إلى مصلحة الآثار لصيانة المتحف الوطني في طرابلس وافتتاحه خلال شهر

خطاب من الدبيبة إلى مصلحة الآثار لصيانة المتحف الوطني في طرابلس وافتتاحه خلال ...
اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)

اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023

نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء ...
مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي

رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي
وزارة أميركية ترجح تسرب «كوفيد-19» من أحد مختبرات الصين

وزارة أميركية ترجح تسرب «كوفيد-19» من أحد مختبرات الصين
«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»

«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»
الدولة الريعية بين الحضر والبدو (1)

الدولة الريعية بين الحضر والبدو (1)
«حبة فول سوداني» رمزا لمسقط رأس جيمي كارتر

«حبة فول سوداني» رمزا لمسقط رأس جيمي كارتر
«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون

«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون
كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا

كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا
مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟

مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟
دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية

دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية
عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية

عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
العابد يبحث تنفيذ جدول الرواتب الموحد لمكاتب العمل بكل البلديات
العابد يبحث تنفيذ جدول الرواتب الموحد لمكاتب العمل بكل البلديات
أولويات الإنفاق خلال 2023 في مشاورات المنفي والدبيبة والكبير وشكشك
أولويات الإنفاق خلال 2023 في مشاورات المنفي والدبيبة والكبير ...
انطلاق ملتقى الاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين بسرت
انطلاق ملتقى الاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين بسرت
تاياني: إيطاليا تجري محادثات مع جميع الأطراف في ليبيا لتحقيق الاستقرار
تاياني: إيطاليا تجري محادثات مع جميع الأطراف في ليبيا لتحقيق ...
شكشك يطالب بإعادة هيكلة وتبني استراتيجية لتنظيم قطاع الصحة
شكشك يطالب بإعادة هيكلة وتبني استراتيجية لتنظيم قطاع الصحة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»...
المزيد
الأمين العام لمنظمة «أوبك» يصل طرابلس
الأمين العام لمنظمة «أوبك» يصل طرابلس...
منشور للدبيبة باعتبار «مركز ضمان الجودة» المختص باعتماد ومعادلة المراحل التعليمية
منشور للدبيبة باعتبار «مركز ضمان الجودة» المختص باعتماد ......
المبروك يطالب بخطة للسيطرة على الضمان الصحي والسياسة الدوائية
المبروك يطالب بخطة للسيطرة على الضمان الصحي والسياسة ......
شكشك يطالب بإعادة هيكلة وتبني استراتيجية لتنظيم قطاع الصحة
شكشك يطالب بإعادة هيكلة وتبني استراتيجية لتنظيم قطاع الصحة...
تاياني: إيطاليا تجري محادثات مع جميع الأطراف في ليبيا لتحقيق الاستقرار
تاياني: إيطاليا تجري محادثات مع جميع الأطراف في ليبيا لتحقيق......
المزيد