إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و205 آلاف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونًا و205 آلاف برميل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت مؤسسة النفط، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 54 ألف برميل خلال الفترة نفسها.

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استهلاك مليار و28 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي

وفي سياق آخر، قالت المؤسسة إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليارًا و28 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بواقع 810 ملايين قدم مكعب لصالح الشركة العامة للكهرباء، و136 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و79 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، و3 ملايين قدم لمصانع الإسمنت.