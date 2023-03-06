حكومة الوحدة: اعتماد قوائم المستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي المستوفاة إجرائيا

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمدت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة قوائم البلديات للمستفيدين من المبادرة وذلك بعد استيفاء الإجراءات الإدارية وانتهاء أعمال الالتماس وإعادة التقييم.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أمس الأحد، ضم الوزير أبوبكر الغاوي، ووزير الشباب ورئيس اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة فتح الله الزني، ورئيس غرفة التدقيق والمطابقة المهندس محمد خنيس، حسب بيان وزارة الإسكان على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى إحالة القوائم للجهات التنفيذية في عملية الإقراض لهذه البلديات.

بعض البلديات لم تنشر قوائمها لعدم إحالتها من اللجان الفرعية

وفي 29 يناير الماضي، طالبت خمسة مجالس بلدية بوقف قوائم المستفيدين من المبادرة التي نشرتها حكومة الوحدة في حينه، وذلك في رسائل إلى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، الذي أعلن قبوله «أي ملاحظات» بخصوص المبادرة من اللجان الفرعية.

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ثم في 4 فبراير، شكلت اللجنة العليا، لجنة مختصة بتسلم شكاوى المواطنين بخصوص القوائم، التي أخلت مسؤوليتها منها، مؤكدة أنها «مُحالة من اللجان الفرعية بالبلديات».