لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، تشكيل لجنة مختصة بتسلم شكاوى المواطنين من عملية الإقراض، فيما طالبت 5 مجالس بلدية بوقف القوائم المنشورة يوم الخميس الماضي، وذلك في رسائل إلى الدبيبة، ووزير الحكم المحلي ورئيس اللجنة العليا.

وأشارت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي، في بيان إلى أن عنوان البريد الإلكتروني الذي يتلقي الشكاوي هو ([email protected])، على أن تتضمن الشكوى المرسلة بيانات صاحبها، وتوضيحا كتابيا مفصلا وممهورا بالتوقيع، موضحة «قفل باب قبول الشكاوى بعد أسبوعين من تاريخ الإعلان».

ويوم الخميس، نشرت وزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قوائم المستفيدين في المرحلة الأولى من مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة في عدد من البلديات. وشملت القوائم بلديات: «الزنتان، والبيضاء، وإجخرة، وأسبيعة، والجفرة، والأبرق، والأبيار، والأصابعة، والرجبان، والبردي، والزاوية الجنوب، والبركت، والجليدة، والجديدة، والجميل».

صرمان وسلوق ومزدة والإبيار والبيضاء

في المقابل، طلب المجلس البلدي مزدة، في رسالته من اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة توضيح أسس اختيار هذه الأسماء ونشرها في صفحة الحكومة، مشيرا إلى أن «المجلس رأى فيها عدم العدالة في توزيع هذه القروض في اختيارها».

أما المجلس البلدي صرمان، فقد أشار إلى تلقيه شكاوي عدد من المواطنين بشأن قوائم القروض السكنية وعدم ثقتهم في عمل لجنة الفرز الفرعية التي قامت بفرز الملفات، وطلب المجلس البلدي وقف تلك القوائم وتشكيل لجنة محايدة تجري عمليات الفرز من خلال الملفات المقدمة أو أي مستندات أخرى تدعم نزاهة الفرز.

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وفي رسالة المجلس البلدي سلوق، قد أشار إلى وجود «أشقاء في نفس الكشف، وقلة العدد، مما تسبب في وقوع مشاكل اجتماعية تدعو إلى التفرقة وإثارتها داخل البلدية»، مشيرا إلى «حالة من عدم الثقة لدى سكان البلدية بعمل اللجنة الفرعية سلوق وورود العديد من الشكاوي».

بدورها، ذكرت بلدية الإبيار أن «هناك من لا تنطبق عليه الشروط الواردة مما أثار حالة من عدم الثقة لدي سكانها»، داعية في بيان إلى «اتخاذ اللازم من إجراءات حيال إيقاف كشف القروض الخاص ببلدية الإبيار، تمهيدا لإجراءات إعادة التقييم وتكليف لجنة محايدة تتولي القيام بأعمال الفرز».

ويوم الجمعة، قرر المجلس البلدي البيضاء إيقاف كشف المستفيدين من قروض مبادرة الإسكان الشبابي وقطع الأراضي المخصص للمدينة، والصادر عن لجنة فرعية بالبلدية، وعرضه لإعادة التقييم من خلال لجان متخصصة تحت إشراف مباشر من المجلس.