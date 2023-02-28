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لمدة أسبوعين.. لجنة مبادرة الإسكان الشبابي تبدأ تلقي الشكاوى

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 10:07 مساء
لمدة أسبوعين.. لجنة مبادرة الإسكان الشبابي تبدأ تلقي الشكاوى
من اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للإسكان الشبابي، 2 فبراير 2023. (وزارة الشباب والرياضة)
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أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، فتح باب استلام الشكاوى المقدمة من المواطنين، والمتعلقة بتنفيذ عملية الإقراض للبلديات، التي أُعلنت قوائمها بعد استكمال إجراءاتها.

وأشارت اللجنة، وفق منشور عبر صفحة إدارة التواصل والإعلام التابعة للحكومة على «فيسبوك»، إلى أن باب تقديم الشكاوى سيُقفل بعد أسبوعين من تاريخ هذا الإعلان، داعية إلى التقديم عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

- لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم

اعتراضات على قوائم المستفيدين من مبادرة الإسكان
وفي 4 فبراير الجاري، أخلت اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة مسؤوليتها عن اختيار قوائم المستفيدين، مؤكدة أنها «مُحالة من اللجان الفرعية بالبلديات». وأعلنت وقتها أعلنت تشكيل لجنة مختصة بتسلم شكاوى المواطنين من عملية الإقراض.

جاء ذلك بعدما طالبت خمسة مجالس بلدية بوقف القوائم المنشورة في وقت سابق للمستفيدين من اللجنة، وذلك في رسائل إلى رئيس حكومة الوحدة الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي أعلن قبوله «أي ملاحظات» بخصوص المبادرة من اللجان الفرعية.

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