حكومة الدبيبة: لجان البلديات مسؤولة عن قوائم مبادرة الإسكان الشبابي

القاهرة - بوابة الوسط

برّأت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة نفسها من المسؤولية عن اختيار قوائم المستفيدين من المرحلة الأولى للمبادرة، حسبما جاء في بيان نشرته المنصات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم السبت.

وقالت اللجنة إنه بالنظر إلى القوائم التي نُشرت عبر منصة حكومتنا ووزارة الشباب، فإنها «مُحالة من اللجان الفرعية بالبلديات مُعتمدة من رئيس اللجنة (عميد البلدية) وفق الأولوية، ولا علاقة للجنة العليا باختيار المستفيدين».

بعض البلديات لم تنشر قوائمها لعدم إحالتها من اللجان الفرعية

وأضاف البيان أن بعض البلديات لم تنشر قوائمها بسبب عدم إحالتها من اللجان الفرعية إلى لجنة التدقيق والمطابقة والاعتماد بعد، موضحة أن تلك القوائم ستُنشر فور ورودها من البلديات.

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وفي وقت سابق اليوم، قررت اللجنة تشكيل لجنة مختصة بتسلم شكاوى المواطنين من عملية الإقراض، فيما طالبت 5 مجالس بلدية بوقف القوائم المنشورة الخميس الماضي، وذلك في رسائل إلى الدبيبة، ووزير الحكم المحلي ورئيس اللجنة العليا.