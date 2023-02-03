«بلدي البيضاء» يوقف كشف قروض الإسكان.. ويحقق في الأسماء الواردة به

القاهرة - بوابة الوسط

قرر المجلس البلدي البيضاء إيقاف كشف المستفيدين من قروض مبادرة الإسكان الشبابي وقطع الأراضي المخصص للمدينة، والصادر عن لجنة فرعية بالبلدية، وعرضه لإعادة تقييم من خلال لجان متخصصة تحت إشراف مباشر من المجلس.

وخاطب المجلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزيري الحكم المحلي والشباب ورئيس اللجنة العليا للمبادرة بهذا الشأن، حسب كلمة عميد المجلس علي حسين في مقطع فيديو منشور على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الجمعة.

لجنة للتحقيق في الكشف

وطلب من حكومة الوحدة اتخاذ ما يلزم لإيقاف كشف القروض وإعادته مجددا تمهيدا لإتمام إجراءات إعادة التقييم؛ وذلك حفاظا على الأمن والسلم الاجتماعي في البلدية

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كما أعلن عميد المجلس تشكيل لجنة تحقيق بشأن الكشف والأسماء الواردة فيه قائلا: «هناك شيء مش صحيح في البلدية.. لابد أن تصل القروض لمن يستحقها».

قوائم المستفيدين

وأمس الخميس، نشرت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى من مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة بعدد من البلديات.

وشملت القوائم بلديات: «الزنتان، والبيضاء، وإجخرة، وأسبيعة، والجفرة، والأبرق، والأبيار، والأصابعة، والرجبان، والبردي، والزاوية الجنوب، والبركت، والجليدة، والجديدة، والجميل». للاطلاع على القوائم اضغط هنا