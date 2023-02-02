الدبيبة: سنعد مخططات للأراضي السكنية في كل مدينة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، عزم الحكومة على إعداد مخططات للأراضي السكنية في كل مدينة بمختلف مناطق ليبيا، مشيرا إلى أن اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة عملت بكل جهد مع اللجان الفرعية في كل ربوع ليبيا لتصنيف المستفيدين من هذه المبادرة.

وقال الدبيبة في كلمته باحتفالية أقيمت لمناسبة توزيع المستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي، اليوم الخميس، إن معايير التصنيف التي جرى اتباعها حيال المستفيدين من المبادرة «كانت صارمة لكي لا يُظلم أحد»، منوها بأنه «سيجرى توزيع القروض للشباب على مرحلتين».

ونوه الدبيبة بأن مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة «ستستمر حتى تغطي كل شباب وأُسر ليبيا المحتاجين للسكن والزواج» بعدما شملت المرحلة الأولى من قروض السكن 25 ألف اسم من الأكثر احتياجا، داعيا القائمين على تنفيذ المبادرة إلى تحمل ضغوط العمل وخدمة الليبيين.

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وعقب كلمته ضغط الدبيبة على شاشة تعمل باللمس إيذانا بإرسال الرسائل النصية للمستفيدين بالمبادرة، وأجرى بعد ذلك اتصالات بالفيديو مع عدد من المستفيدين بالمبادرة من بلديات البيضاء وبرقن ومناطق أخرى في غرب وشرق وجنوب ليبيا.

وفي ختام الاحتفالية جرى تسليم مديرو فروع مصرف الادخار بمختلف المناطق وثائق تنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للإسكان الشبابي والسر المحتاجة وقوائم المستفيدين تمهيدا لتسليمها إلى أصحابها المشمولين بعدما وقع عليهم الاختيار بالدفعة الأولى.