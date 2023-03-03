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«الشؤون الاجتماعية» تسلم صكوك بدل الإيجار للنازحين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 12:22 صباحا
«الشؤون الاجتماعية» تسلم صكوك بدل الإيجار للنازحين
تسليم صكوك الإيجار للأسر النازحة، الخميس 2 مارس 2023 (وزارة الشؤون الاجتماعية)
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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، تسليم صكوك بدل الإيجار المخصصة للأسر من النازحين.

ولم توضح الوزارة المناطق المستفيدة من حزمة الصكوك الموزعة أو قيمتها، لكنها قالت إنها مستمرة في توزيعها تباعًا، من أجل التخفيف من معاناتهم ودعمًا للمصالحة الوطنية.

- نازحو المدينة القديمة والمغار في درنة يطالبون بصرف تعويضات وبدل إيجار

وفي 21 فبراير الماضي، نظَّم سكان المدينة القديمة وحي المغار بمدينة درنة وقفة للاحتجاج على عدم اهتمام «المسؤولين في الدولة الليبية» بقضيتهم، مشيرين إلى معاناتهم من ويلات النزوح وثقل الإيجارات وهموم المعيشة منذ أكثر من 6 سنوات.

تسليم صكوك الإيجار للأسر النازحة، الخميس 2 مارس 2023 (وزارة الشؤون الاجتماعية)
تسليم صكوك الإيجار للأسر النازحة، الخميس 2 مارس 2023 (وزارة الشؤون الاجتماعية)
تسليم صكوك الإيجار للأسر النازحة، الخميس 2 مارس 2023 (وزارة الشؤون الاجتماعية)
تسليم صكوك الإيجار للأسر النازحة، الخميس 2 مارس 2023 (وزارة الشؤون الاجتماعية)
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