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تاياني: إيطاليا تجري محادثات مع جميع الأطراف في ليبيا لتحقيق الاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 06:13 مساء
تاياني: إيطاليا تجري محادثات مع جميع الأطراف في ليبيا لتحقيق الاستقرار
وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني. (أرشيفية: ديكود 39)
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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن بلاده تجري «محادثات مع جميع الأطراف في ليبيا سعيًا إلى تحقيق الاستقرار» في البلاد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الثلاثاء.

ويأتي تصريح تاياني بعد يوم من إعلان الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، خطته الرامية لدفع العملية السياسية والتمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام 2023، التي عرضها على مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين.

وتنص خطة باتيلي على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي وووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.

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إيطاليا عملت كثيرًا من أجل استقرار ليبيا
وقال تاياني في تصريح إلى قناة «سكاي نيوز عربية» الإماراتية، بعد مأساة المهاجرين الأخيرة على سواحل كالابريا جنوب إيطاليا: «لقد عملنا كثيرًا من أجل استقرار ليبيا»، مشيرًا إلى «الحاجة إلى عمل أوروبي جماعي لمعالجة الهجرة غير النظامية».

وشدد تاياني على أنه «لا يمكن لأوروبا ألا تفكر بإيطاليا وبآثار الهجرة على سواحلها» ما يشير إلى حث المجموعة الأوروبية لدعم إيطاليا وتوحيد مواقفها حيال قضية الهجرة. بعدما ارتفعت حالات الوفاة المؤكدة في حادثا كالابريا إلى 64 شخصًا بعد إعلان السلطات انتشال جثة جديدة صباح اليوم، فيما لم يعرف بعد العدد الحقيقي للمهاجرين المفقودين لتضارب روايات الناجين.

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