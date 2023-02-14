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تاياني: حل القضية الليبية سيتحقق إذا جلست مصر وتركيا على طاولة واحدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 06:04 مساء
تاياني: حل القضية الليبية سيتحقق إذا جلست مصر وتركيا على طاولة واحدة
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني. (الإنترنت)
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أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن حل القضية الليبية سيتحقق إذا «جلست مصر وتركيا على طاولة واحدة»، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل على ذلك، بالإضافة إلى قطر والإمارات.

وقال تاياني في مؤتمر حول مستقبل العلاقات عبر الأطلسي في منتدى «لويس الدبلوماسي»، نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» اليوم الثلاثاء، «سيجري حل القضية الليبية إذا استطعنا جعل تركيا ومصر تجلسان على طاولة مثالية»، وذلك لأن «تركيا لها نفوذ على طرابلس ومصر على برقة. ولذلك نحتاج أيضًا إلى إشراك قطر والإمارات».

تاياني: على إيطاليا حماية مصالحها
وأضاف تاياني، أنه «يجب على إيطاليا حماية مصالحها، ولكن أيضا تلعب دورا لصالح الاستقرار والنمو»، معيدا التأكيد على أن حل القضية الليبية يمثل أولوية بالنسبة إلى إيطاليا.

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وتابع تاياني: «نريد أن نكون أصحاب القاسم المشترك للسماح للأحزاب (الليبية) بالتحدث مع بعضها بعضا وإيجاد الوحدة، وإن كان ذلك مع تنوعها، لإيصال ليبيا إلى الانتخابات لتجديد مجلس النواب ورئيس جديد للبلاد في المستقبل».

أهمية ليبيا لإيطاليا
وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأن «ليبيا ليست فقط شريكا لإيطاليا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولكنها أيضا محور لإمدادات الطاقة»، مستشهدا بتوقيع «عقود مهمة» لتطوير اكتشافات الغاز بين شركة «إيني» مع المؤسسة الوطنية للنفط في 28 يناير وتسليم أول زورقين من أصل 5 زوارق لخفر السواحل الليبي في 6 فبراير في روفيغو، وفق «نوفا».

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