تاياني: حل القضية الليبية سيتحقق إذا جلست مصر وتركيا على طاولة واحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن حل القضية الليبية سيتحقق إذا «جلست مصر وتركيا على طاولة واحدة»، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل على ذلك، بالإضافة إلى قطر والإمارات.

وقال تاياني في مؤتمر حول مستقبل العلاقات عبر الأطلسي في منتدى «لويس الدبلوماسي»، نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» اليوم الثلاثاء، «سيجري حل القضية الليبية إذا استطعنا جعل تركيا ومصر تجلسان على طاولة مثالية»، وذلك لأن «تركيا لها نفوذ على طرابلس ومصر على برقة. ولذلك نحتاج أيضًا إلى إشراك قطر والإمارات».

تاياني: على إيطاليا حماية مصالحها

وأضاف تاياني، أنه «يجب على إيطاليا حماية مصالحها، ولكن أيضا تلعب دورا لصالح الاستقرار والنمو»، معيدا التأكيد على أن حل القضية الليبية يمثل أولوية بالنسبة إلى إيطاليا.

- تاياني: أزمة ليبيا الأكثر تعقيدا.. ونريد عودة الأطراف المتنازعة إلى الحوار

- باتيلي وتاياني يدعوان الأطراف الليبية إلى تسهيل إجراء الانتخابات

- تاياني لباتيلي: سنعمل مع الأمم المتحدة للحفاظ على وحدة ليبيا وتنظيم الانتخابات في 2023

وتابع تاياني: «نريد أن نكون أصحاب القاسم المشترك للسماح للأحزاب (الليبية) بالتحدث مع بعضها بعضا وإيجاد الوحدة، وإن كان ذلك مع تنوعها، لإيصال ليبيا إلى الانتخابات لتجديد مجلس النواب ورئيس جديد للبلاد في المستقبل».