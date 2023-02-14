  • Alwasat News
Atwasat

تاياني: أزمة ليبيا الأكثر تعقيدا.. ونريد عودة الأطراف المتنازعة إلى الحوار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 04:45 مساء
تاياني: أزمة ليبيا الأكثر تعقيدا.. ونريد عودة الأطراف المتنازعة إلى الحوار
تاياني مصافحا باتيلي بمقر وزارة الخارجية في روما، الجمعة 10 فبراير 2023. (أنطونيو تاياني)
alwasat radio

وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، القضية الليبية بأنها «الأكثر تعقيدا»، وذلك بعد أيام على عرضه على الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عبداللهِ باتيلي، مقترح «ميثاق سيادة ليبيا» الهادف لإنشاء جبهة موحدة من اللاعبين الدوليين الرئيسيين لدعم الوساطة الأممية.

وقال تاياني، مخاطبا، الإثنين، المنتدى الدبلوماسي لجامعة «لويس غويدو كارلي» الخاصة بالعاصمة روما: «إيطاليا تريد أن تكون همزة وصل، بوسعها إعادة الأطراف المتنازعة إلى الحوار وإعادة اكتشافهم للوحدة» بحيث يمكن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في المستقبل القريب، وفق ما نقلت عنه، الإثنين، وكالة «آكي» الإيطالية.

وأعرب رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن أمله في أن تصبح ليبيا «شريكنا وشريك أوروبا في محاربة الهجرة السرية وفي إمدادات الطاقة»، ورأى أنه من الممكن حل القضية الليبية «إذا تمكنا من جمع تركيا ومصر حول طاولة حوار مثالية، وكذلك إشراك قطر والإمارات».

- تاياني لباتيلي: سنعمل مع الأمم المتحدة للحفاظ على وحدة ليبيا وتنظيم الانتخابات في 2023
- تاياني يتحدث عن نفوذ مصر وتركيا في برقة وطرابلس ودور إيطاليا تجاه ليبيا
- باتيلي يتلقى دعوة من تاياني لزيارة إيطاليا
- باتيلي وتاياني يدعوان الأطراف الليبية إلى تسهيل إجراء الانتخابات

لقاء تاياني وباتيلي في روما
واجتمع تاياني مع باتيلي في مقر وزارة الخارجية الإيطالية بروما، الجمعة، وقال عقب اللقاء إن بلاده ستعمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «للحفاظ على وحدة البلاد وتنظيم الانتخابات في العام 2023»، مجددا التأكيد على أن استقرار ليبيا «أولوية السياسة الخارجية الإيطالية».

وأكد تاياني دعم إيطاليا الكامل لعمل الأمم المتحدة في ليبيا، وقال عبر حسابه على «تويتر»: «سنعمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للحفاظ على وحدة البلاد وتنظيم الانتخابات في العام 2023». مؤكدا أن «استقرار ليبيا هو أولوية السياسة الخارجية الإيطالية، وكذلك لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية».

بدوره، قال باتيلي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر»، إنه توافق مع تاياني على دعوة جميع الأطراف الليبية إلى تسهيل إجراء الانتخابات، ومطالبة المجتمع الدولي بتوحيد موقفه في دعم تطلعات الشعبي الليبي لهذا الاستحقاق الديمقراطي.

وتأتي زيارة باتيلي إلى روما ضمن جولاته الخارجية التي شملت كلا من الجزائر والكونغو برازافيل والمغرب ومصر، من أجل حشد الدعم للعملية السياسية في ليبيا التي تيسرها الأمم المتحدة بين الفرقاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام النهضة

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام...
تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص

تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص
البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية

البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية
قطر تشحن كبائن ومنازل متنقلة إلى مناطق الزلزال بتركيا وسورية

قطر تشحن كبائن ومنازل متنقلة إلى مناطق الزلزال بتركيا وسورية
الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»

الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»
تهاوي نجوم باريس سان جرمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ «المترنح» في دوري الأبطال

تهاوي نجوم باريس سان جرمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ «المترنح» في دوري الأبطال
الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب

الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب
المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا

المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا
شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي

شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي
حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا

حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا
كاريكاتير خيري - زلزال سورية

كاريكاتير خيري - زلزال سورية
فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»

فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»
«ناشيونال إنترست»: بوتين يوفد ألمع خبرائه إلى ليبيا

«ناشيونال إنترست»: بوتين يوفد ألمع خبرائه إلى ليبيا
«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»

«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»
تعرف إلى كمية الخضار التي يجب تناولها يوميا

تعرف إلى كمية الخضار التي يجب تناولها يوميا
الدبيبة يصدر تعميما بشأن العلم الوطني قبل احتفالات فبراير

الدبيبة يصدر تعميما بشأن العلم الوطني قبل احتفالات فبراير
«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟

«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني في السوق الموازية
انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني في السوق الموازية
سقوط فني كهرباء من أعلى برج في بدر
سقوط فني كهرباء من أعلى برج في بدر
«البحث عن المفقودين» تعلن التعرف على هوية 9 جثث مجهولة
«البحث عن المفقودين» تعلن التعرف على هوية 9 جثث مجهولة
قدموا من جنوب ليبيا.. تأجيل محاكمة متمردين تشاديين متهمين بقتل الرئيس ديبي
قدموا من جنوب ليبيا.. تأجيل محاكمة متمردين تشاديين متهمين بقتل ...
«آكي»: إنقاذ 84 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
«آكي»: إنقاذ 84 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
المزيد
شكشك يبحث مقترح تصنيع أسطوانات الغاز محليا
شكشك يبحث مقترح تصنيع أسطوانات الغاز محليا...
إيطاليا تعتمد مهند يونس سفيرا لليبيا في روما
إيطاليا تعتمد مهند يونس سفيرا لليبيا في روما...
تاياني: أزمة ليبيا الأكثر تعقيدا.. ونريد عودة الأطراف المتنازعة إلى الحوار
تاياني: أزمة ليبيا الأكثر تعقيدا.. ونريد عودة الأطراف ......
«آكي»: إنقاذ 84 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
«آكي»: إنقاذ 84 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا...
قدموا من جنوب ليبيا.. تأجيل محاكمة متمردين تشاديين متهمين بقتل الرئيس ديبي
قدموا من جنوب ليبيا.. تأجيل محاكمة متمردين تشاديين متهمين ......
المزيد