تاياني: أزمة ليبيا الأكثر تعقيدا.. ونريد عودة الأطراف المتنازعة إلى الحوار

القاهرة - بوابة الوسط

وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، القضية الليبية بأنها «الأكثر تعقيدا»، وذلك بعد أيام على عرضه على الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عبداللهِ باتيلي، مقترح «ميثاق سيادة ليبيا» الهادف لإنشاء جبهة موحدة من اللاعبين الدوليين الرئيسيين لدعم الوساطة الأممية.

وقال تاياني، مخاطبا، الإثنين، المنتدى الدبلوماسي لجامعة «لويس غويدو كارلي» الخاصة بالعاصمة روما: «إيطاليا تريد أن تكون همزة وصل، بوسعها إعادة الأطراف المتنازعة إلى الحوار وإعادة اكتشافهم للوحدة» بحيث يمكن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في المستقبل القريب، وفق ما نقلت عنه، الإثنين، وكالة «آكي» الإيطالية.

وأعرب رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن أمله في أن تصبح ليبيا «شريكنا وشريك أوروبا في محاربة الهجرة السرية وفي إمدادات الطاقة»، ورأى أنه من الممكن حل القضية الليبية «إذا تمكنا من جمع تركيا ومصر حول طاولة حوار مثالية، وكذلك إشراك قطر والإمارات».

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لقاء تاياني وباتيلي في روما

واجتمع تاياني مع باتيلي في مقر وزارة الخارجية الإيطالية بروما، الجمعة، وقال عقب اللقاء إن بلاده ستعمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «للحفاظ على وحدة البلاد وتنظيم الانتخابات في العام 2023»، مجددا التأكيد على أن استقرار ليبيا «أولوية السياسة الخارجية الإيطالية».

وأكد تاياني دعم إيطاليا الكامل لعمل الأمم المتحدة في ليبيا، وقال عبر حسابه على «تويتر»: «سنعمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للحفاظ على وحدة البلاد وتنظيم الانتخابات في العام 2023». مؤكدا أن «استقرار ليبيا هو أولوية السياسة الخارجية الإيطالية، وكذلك لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية».

بدوره، قال باتيلي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر»، إنه توافق مع تاياني على دعوة جميع الأطراف الليبية إلى تسهيل إجراء الانتخابات، ومطالبة المجتمع الدولي بتوحيد موقفه في دعم تطلعات الشعبي الليبي لهذا الاستحقاق الديمقراطي.

وتأتي زيارة باتيلي إلى روما ضمن جولاته الخارجية التي شملت كلا من الجزائر والكونغو برازافيل والمغرب ومصر، من أجل حشد الدعم للعملية السياسية في ليبيا التي تيسرها الأمم المتحدة بين الفرقاء.