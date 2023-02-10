باتيلي وتاياني يدعوان الأطراف الليبية إلى تسهيل إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي ووزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، جميع الأطراف الليبية إلى تسهيل إجراء الانتخابات، مطالبين المجتمع الدولي بتوحيد موقفه في دعم تطلعات الشعبي الليبي لهذا الاستحقاق الديمقراطي.

وقال باتيلي في تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر» إنه أجرى اليوم الجمعة في روما «لقاءً بناءً مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية في إيطاليا، أنطونيو تاجاني، حول التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا».

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وأضاف باتيلي أنه أعرب لتاياني خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية في روما عن تقديره «للدعم الإيطالي المستمر لجهودِ الأمم المتحدة في تسهيل إجراء انتخابات خلال العام 2023».

باتيلي وتاياني يطالبان المجتمع الدولي بدعم الانتخابات في ليبيا

وفي تغريدة ثانية قال باتيلي «جددنا دعوتَنا لجميع الأطراف في ليبيا، بمن فيهم رئيسا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى تسهيل إجراء الانتخابات من خلال اتفاق واضح وقابل للتنفيذ على إطار دستوري. كما طالبنا المجتمع الدولي بتوحيد موقفه في دعم تطلعات الشعب الليبي لاجراء انتخابات وطنية شاملة».

وقبل ذلك، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، إن بلاده ستعمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «للحفاظ على وحدة البلاد وتنظيم الانتخابات في عام 2023» ظن مجددا التأكيد على أن استقرار ليبيا «هو أولوية السياسة الخارجية الإيطالية».