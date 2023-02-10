تاياني لباتيلي: سنعمل مع الأمم المتحدة للحفاظ على وحدة ليبيا وتنظيم الانتخابات في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، إن بلاده ستعمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «للحفاظ على وحدة البلاد وتنظيم الانتخابات في عام 2023» ظن مجددا التأكيد على أن استقرار ليبيا «هو أولوية السياسة الخارجية الإيطالية».

جاء تصريح تاياني في تغريدة نشرها اليوم الجمعة عبر حسابه على «تويتر» عقب اجتماعه مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في روما.

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وغرد تاياني قائلا: «أكدتُ لباتيلي دعم إيطاليا الكامل لعمل الأمم المتحدة في ليبيا. سنعمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحفاظ على وحدة البلاد وتنظيم الانتخابات في عام 2023». مؤكدا أن «استقرار ليبيا هو أولوية السياسة الخارجية الإيطالية، وكذلك لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية».

جولات باتيلي الخارجية بشأن ليبيا

وتأتي زيارة باتيلي إلى روما ضمن جولاته الخارجية التي شملت كل من الجزائر والكونغو برازافيل والمغرب ومصر من أجل حشد الدعم للعملية السياسية في ليبيا التي تيسرها الأمم المتحدة بين الفرقاء.

وكان تاياني قد نوه قبل أيام إلى دعوته لباتيلي لزيارة روما من أجل التباحث حول العملية السياسية في ليبيا، والتي الزيارة التي جرت قبل أيام من الإحاطة المرتقبة التي سيقدمها باتيلي إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا يوم 27 فبراير.