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مجلس الإدارة الجديد للخطوط الجوية الليبية يتسلم إدارة الشركة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 07:19 مساء
مجلس الإدارة الجديد للخطوط الجوية الليبية يتسلم إدارة الشركة في بنغازي
مراسم التسليم والاستلام لإدارة شركة الخطوط الجوية الليبية في بنغازي، الأحد 26 فبراير 2023. (الخطوط الليبية)
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، مساء اليوم الأحد، أن مجلس الإدارة الجديد تسلم إدارة الشركة في مدينة بنغازي، وذلك بعد أيام من استلامه إدارة الشركة في العاصمة طرابلس، بحسب ما نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة إن مجلس الإدارة الجديد استلم إدارة الشركة في بنغازي صباح اليوم بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة وأعضاء مجلس الإدارة لـ«تتوحد الشركة على مستوى الوطن».

واعتبرت الشركة أن هذا «إنجاز وطني عجزت عنه حكومات متلاحقة لأكثر من ثماني سنوات»، آملة أن يتمكن مجلس إدارة الشركة الجديد من النهوض بها وعودة الخطوط الليبية لما كانت عليه وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

- إتمام مراسم التسليم والاستلام لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية
- إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة

الإدارة الجديدة لشركة الخطوط الجوية الليبية
وقال خبير النقل الجوي والطيران المدني محمد عيسى عبر حسابه على «فيسبوك» إن مراسم التسليم والاستلام جرت بين رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الخطوط الجوية الليبية حامد سباقة ورئيس مجلس الإدارة الجديد علي الهلالي بحضور رئيس الجمعية العمومية إبراهيم لياس وعضو الجمعية العمومية عزالدين عزالدين يوسف المشنون وعضوي مجلس إدارة الشركة إدريس كشكر وعبدالله الهوني وآخرين من موظفي الشركة في بنغازي.

وأقيمت الأربعاء الماضي بمقر شركة الخطوط الجوية الليبية في طرابلس عملية التسليم والاستلام لمجلس إدارة الشركة الجديد والسابق، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة المهندس إبراهيم لياس، ورئيس وأعضاء لجنة التسليم والاستلام.

مراسم التسليم والاستلام لإدارة شركة الخطوط الجوية الليبية في بنغازي، الأحد 26 فبراير 2023. (الخطوط الليبية)
مراسم التسليم والاستلام لإدارة شركة الخطوط الجوية الليبية في بنغازي، الأحد 26 فبراير 2023. (الخطوط الليبية)
محضر التسليم والاستلام لإدارة شركة الخطوط الجوية الليبية في بنغازي، الأحد 26 فبراير 2023. (الخطوط الليبية)
محضر التسليم والاستلام لإدارة شركة الخطوط الجوية الليبية في بنغازي، الأحد 26 فبراير 2023. (الخطوط الليبية)
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