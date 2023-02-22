إتمام مراسم التسليم والاستلام لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أقيمت اليوم الأربعاء بمقر شركة الخطوط الجوية الليبية في طرابلس عملية التسليم والاستلام لمجلس إدارة الشركة، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة المهندس إبراهيم لياس، ورئيس وأعضاء لجنة التسليم والاستلام.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» بأن عملية التسليم والاستلام جرت «في جو تسوده روح المهنية والتعاون التام»، حيث أكد المجلس الجديد ضرورة تضافر الجهود ولمّ شمل الشركة وتوحيدها.

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وأكد مجلس إدارة الشركة الجديد أنه «رغم الظروف التي تمر بها الشركة، عزمه العمل على إعادة الشركة من جديد لتنهض من كبوتها لخدمة أبناء الوطن الليبي شرقًا وغربًا وجنوبًا، لأنها شركة كل الليبيين».

جانب من مراسم التسليم والاستلام لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، الأربعاء 22 فبراير 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)

جانب من مراسم التسليم والاستلام لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، الأربعاء 22 فبراير 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)

جانب من مراسم التسليم والاستلام لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، الأربعاء 22 فبراير 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)