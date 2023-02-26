ليبيا تؤكد أمام مؤتمر دولي الالتزام الكامل بتعزيز سلامة المرضى

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية سمير كوكو «التزام ليبيا بتقديم الدعم الكامل لتعزيز سلامة المرضى محليًّا وعالميَّا، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حماية المرضى وسلامتهم»، وذلك في كلمة له بالمؤتمر الوزاري الخامس لسلامة المرضى، الذي عقد في مدينة مونترو السويسرية، خلال الفترة من 23 إلى 24 فبراير.

وأقيمت القمة الوزارية الخامسة لسلامة المرضى تحت شعار «ضرر أقل، رعاية أفضل.. من القرار إلى التنفيذ»، وتم استعراض التجارب المكتسبة من العمل العالمي بشأن سلامة المرضى وتنفيذ تدابير سلامة المرضى، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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محاور المؤتمر الدولي لسلامة المرضى

وناقش الخبراء والمختصون محاور مهمة حول سلامة المرضى في جلسات وورش العمل المصاحبة للقمة، ومنها تطوير القدرات والإمكانيات لتحسين سلامة المرضى، والقضاء على الضرر الذي يمكن تجنبه في مجال الرعاية الصحية، ومنها تنفيذ خطة العمل العالمية لسلامة المرضى (2021 / 2030).

كما بحث المؤتمر تأثير جائحة «كوفيد- 19» على جدول الأعمال العالمي لسلامة المرضى، وخطط العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات من ناحية التقدم المحرز والممارسات والتحديات، ووجهات نظر العلوم التنظيمية والنظم لتعزيز سلامة المرضى، وتوسيع نطاق التدخلات الناجحة في البيئات المنخفضة والمتوسطة الدخل.

من أعمال القمة الوزارية الخامسة لسلامة المرضى في سويسرا. (وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من أعمال القمة الوزارية الخامسة لسلامة المرضى في سويسرا. (وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)