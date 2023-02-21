«الصحة» تبحث إنشاء ورشة صيانة مركزية للأجهزة الطبية

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنشاء ورشة صيانة مركزية لصيانة الأجهزة والمعدات الطبية، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال بالتعاون مع الكليات المتخصصة.

جاء ذلك خلال اجتماع إدارة المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية بالوزارة مع مديري إدارات المعدات بالمستشفيات الواقعة في نطاق المنطقة الصحية طرابلس، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

إعادة تدوير الأجهزة غير المستغلة

وتناول الاجتماع عددا من الملفات الأخرى، أبرزها إعادة تدوير الأجهزة غير المستغلة، وتوفير مساحات لتخزينها إلى حين إعادة توزيعها، بجانب وضع برامج لصيانة الأجهزة، وتدريب المهندسين والفنيين على أعمال الصيانة، إضافة إلى الخطط اللازمة لأعمال توريد المعدات وتدويرها بين المرافق الصحية.

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من جانبه، أوضح مدير إدارة المعدات أحمد شبش، أن إدارته تعتزم وضع خطة عمل متكاملة بالتنسيق مع المناطق الصحية الستة «المنطقة الغربية ومنطقة طرابلس والمنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية ومنطقة بنغازي والمنطقة الشرقية»، يُجرى من خلالها العمل وفق شبكة إلكترونية، لتنظيم عملية طلب احتياجات المرافق الصحية من المعدات الطبية وخدمات الصيانة.